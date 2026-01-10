Lo que necesitas saber: Oficialmente la UNAM argumentó que CU tiene muchos compromisos este semestre y por eso preferían no renovar con Cruz Azul

Cruz Azul jugará en el Estadio Cuauhtémoc durante el Clausura 2026, luego de que la UNAM decidió no renovarle el contrato para jugar en CU. Eso ya te lo contamos por acá, pero ahora surge nueva información sobre los motivos que llevaron a la directiva universitaria a echar a sus inquilinos.

Y sí, la muerte del aficionado Rodrigo Mondragón en octubre pasado sería uno de los motivos por los que tronó la relación entre ambas directivas.

Foto tomada de “Club de Futbol Cruz Azul” (Facebook)

El motivo oficial por el que Cruz Azul ya no jugará en el Estadio Olímpico Universitario

De acuerdo con información de César Caballero, de ESPN, en el documento donde la UNAM respondió a la solicitud de Cruz Azul para renovarles el contrato de arrendamiento, les informaron que el motivo para rechazarlos es que el Estadio Olímpico tendrá muchos compromisos este semestre, entre la Liga MX y la Concachampions.

Aunque Cruz Azul hizo la solicitud desde octubre, fue hasta el 6 de enero cuando recibieron la respuesta de la UNAM, respuesta donde los batearon.

Ahora van los motivos no oficiales por los que echaron a Cruz Azul de CU

Sin embargo, información del citado medio indica que hubo otras razones por las que Cruz Azul ya no jugará en el Estadio Olímpico.

Lo dicho, la muerte del aficionado Rodrigo Mondragón sí tuvo que ver. La directiva universitaria no tomó a bien que Cruz Azul se deslindara de lo ocurrido y responsabilizara al personal de la UNAM.

“Consideran que lo ocurrido con el fallecimiento de Rodrigo Mondragón dejó una pésima imagen al estadio, además de que consideran que el comunicado que lanzó Cruz Azul con respecto a este tema fue un ataque directo al personal de la Universidad y por ende a la UNAM“, explicó César Caballero.

Y vaya que es triste enterarse de que un tema tan delicado, la vida de una persona, resulte ser algo incómodo para las directivas de dos clubes que se consideran “grandes” en nuestro país. Una vida vale mucho más que la “imagen” de cualquier estadio.

Foto tomada de “Club de Futbol Cruz Azul” (Facebook)

Otra situación que impidió continuar con la relación entre Cruz Azul y CU, fue la jugada donde Kevin Mier se lesionó en las jornadas finales del torneo pasado. A la directiva universitaria no le cayó nada bien que Cruz Azul amagara con pedir la inhabilitación de Carrasquilla.

En Futbol Picante dijeron una frase que sin duda resume el asunto al conocer los motivos para echar a Cruz Azul: “O sea, al casero le incomodó la actitud del inquilino”.