¿Quiénes son las mujeres que formarán parte del Super Bowl LV?

¿Quién dijo que el futbol americano es un deporte sólo de hombres? El Super Bowl LV será el primero que se juegue en medio de la pandemia de COVID-19, pero también será histórico por la participación de varias mujeres.

Sarah Thomas fue incluida en el equipo de referees como down judge hace algunas semanas, pero no estará sola. Desde entrenadoras, asistentes o analistas, todas cumplen con roles fundamentales antes, durante y después del juego.

There will be more women in on-field roles during Super Bowl LV than ever before:

• Julie Frymyer

• Carly Helfand (@helfand21)

• Maral Javadifar (@Maraljavadifar)

• Lori Locust (@CoachLoLoc)

• Tiffany Morton (@ATC_Tiffany)

• Sarah Thomas#GoBucs | #ChiefsKingdom | #SBLV pic.twitter.com/SUewy7fkVe

— NFL Football Operations (@NFLFootballOps) January 28, 2021