Lo que necesitas saber: El Mundial 2026 inicia el 11 de junio del 2016 con el partido entre México vs Sudáfrica.

La FIFA reveló el póster oficial del Mundial 2026 (sí, aún no lo teníamos). Aprovechando que faltan 100 días para el inicio de la Copa del Mundo, al fin tenemos el diseño que une a México, Estados Unidos y Canadá.

Aquí lo tienen. Cómo podrán ver está dividido en tres partes, una por cada país. Del lado de Canadá vemos un alce y la hoja de maple, muy representativos de aquella región, en tonos rojizos.

En México, tenemos a muchos aficionados con el tradicional sombrero de charro, maracas, un luchador, una águila y claro, la bandera de muestro país. Todo en tonos verdes.

Estados Unidos tiene un diseño más conceptual, con líneas y figuras en tonos azules con vivos en rojos y varias estrellas características de su bandera. Los tres diseños están unidos por un jugador que tiene los mapas de cada región en su cuerpo pateando un balón.

Puede verse un poco ‘caótico’ al tener tantos elementos, es verdad, pero intenta unir tres países en un solo póster ¿Les gusta o no?

Cada uno de los países fue diseñado por un artista diferente. Algo así como cuando en la escuela les pedían hacer un trabajo en equipo y cada quien entregaba una parte y al final las juntaban.

¿Quién diseñó el póster del Mundial 2026?

El póster oficial del Mundial 2026 fue diseñado por tres personas, una por cada país anfitrión. Minerva GM fue la diseñadora encargada de representar a México. Carson Ting estuvo a cargo del diseño de Canadá y Hank Willis Thomas de Estados Unidos, pero ¿quién es cada uno de ellos?

Minerva nació en Toluca, Estado de México, se graduó del Tecnológico de Monterrey e inició su carrera como diseñadora editorial, publicitaría y textil, aunque vive en el Caribe, gran parte de sus diseños fueron inspirados en la cultura futbolística y los paisajes del Nevado de Toluca.

Fotografía fifa.com

Carson Ting nació en Toronto, Canadá. Igual que Minerva es un diseñador, además de artista. Se graduó del Ontario College of Art & Desing y durante su carrera ha trabajado con marcas como Lexus, Sony y Honda, además fundó el estudio Chairman Ting.

En encargado de diseñar la parte de Estados Unidos, fue Hank Thomas, un artista conceptual que nació en Nueva Jersey. Tiene una licenciatura en Bellas Artes por la Universidad de Nueva York y una maestría por el California College of the Arts.

Fotografía fifa.com Fotografía fifa.com

Acá ente nos, ¿les gustó el póster oficial o esperaban algo diferente? Hay que tomar en cuenta que es el primer póster que tiene que combinar la identidad de tres países.