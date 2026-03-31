Lo que necesitas saber: El Estadio Azteca se llamará Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026 y recibirá cinco partidos, dos de la Selección Mexicana ya confirmados

El Estadio Banorte recibirá cinco partidos del Mundial 2026, de los cuales tres serán en la fase de grupos y en dos de ellos jugará la Selección Mexicana ante Sudáfrica, en la inauguración, y ante República Checa, en el cierre de la primera fase de la Copa del Mundo.

El Estadio Azteca se convertirá en el único en celebrar tres ceremonias de inauguración de una Copa del Mundo,

Estadio Azteca Banorte / Mexsport

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca recibirá 5 partidos del Mundial 2026, de los cuales 3 serán de fase de grupos, uno más de dieciseisavos de final y el último de octavos.

Dos de los tres partidos de fase de grupos serán de México. Sudáfrica y el ganador de la Ruta D en el repechaje de Europa, República Checa, jugarán contra la Selección Mexicana en el también llamado Estadio Ciudad de México.

También sabemos que el partido restante de fase de grupos lo protagonizarán Uzbekistán y Colombia.

Fotografía Mexsport

Los tres partidos de fase de grupos serán los siguientes:

México vs Sudáfrica

Uzbekistán vs Colombia

México vs República Checa

En cuanto al juego de Dieciseisavos, lo jugarán. el primer lugar del Grupo A vs algún tercero de los grupos C, E, F, H o I. El encuentro de octavos será entre el ganador de ese mismo partido de dieciseisavos y el ganador del juego 80 del Mundial 2026 (podría ser un México vs Inglaterra).

Fecha y hora de los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en el Estadio Azteca

Así quedó el calendario oficial de partidos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca: