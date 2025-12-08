Lo que necesitas saber: Aunque la FIFA no lo menciona, las pausas de rehidratación representan una gran oportunidad de meter comerciales más en las transmisiones televisivas. Pero nada que ver esta medida con eso, ¿verdad?

Más cambios de cara al Mundial 2026, ahora se confirma que en que cada partido habrá seis minutos de pausa para que los jugadores remojen el gañote… la pausa para rehidratación: serán dos de tres minutos, una por cada tiempo… y sin importar que los jugadores anden sacando la lengua del calor: van sí o sí.

Pausa hidratación / Captura de pantalla

¿Cómo funcionarán las pausas de rehidratación en el mundial?

De acuerdo con la FIFA ya le dio el visto bueno a la medida que se aplicará en todos los juegos del próximo Mundial 2026. En cada tiempo de cada partido, en el minuto 22’, el árbitro detendrá las acciones para que los jugadores puedan rehidratarse. Esto aplicará en las tres sedes mundialistas y no importando el clima o si el estadio tiene aire acondicionado.

“Los árbitros decretarán las pausas en todos los encuentros, con independencia de la meteorología y las temperaturas imperantes, para otorgar igualdad de condiciones a todas las selecciones en todos los partidos”, señala el FIFA en el comunicado en el que se confirman las pausas para hidratación.

Manolo Zubiria, director de la División del Torneo (Estados Unidos) de la FIFA / Foto: FIFA

Según explicó Manolo Zubiria, director de División del Torneo de la FIFA en Estados Unidos, si por alguna razón el partido se detuviera antes del minuto 22, los árbitros tendrían la flexibilidad de decretar la pausa para rehidratación desde ahí. Por ejemplo, si hay una lesión por ahí del minuto 20’, pues desde ahí podría comenzar la pausa…

Habrá tres ceremonias de inauguración…

Y todo en un intento de garantizar que los jugadores estén en buenas condiciones para jugar al futbol… nada tiene que ver que, con las pausas para hidratación, las televisoras van a tener un buen margen de tiempo para meter sus comerciales.

“La medida se basa en la experiencia adquirida en anteriores competiciones, incluido el reciente Mundial de Clubes FIFA™, que se disputó el verano pasado en Estados Unidos”, explica la FIFA.

Pausas para hidratación / Foto: FIFA

Además de informar de las pausas de rehidratación, la FIFA anunció que habrá no sólo una, sino tres ceremonias de inauguración: una de que cada país sede enfrente su primer partido en territorio propio.

Así que, a la ceremonia previa al ya conocido México vs Sudáfrica (11 de junio, en el Azteca), habrá que añadir la inauguración del Mundial cuando se dé el Canadá vs el ganador del repechaje (12 de junio, en Toronto) y el Estados Unidos vs Paraguay (12 de junio, en Los Ángeles).