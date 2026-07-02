Deftones, Tunstile, Rush, Fobia, Tom Morello, son algunas de las bandas y artistas que, en lo que va del 2026, nos han sorprendido con sus presentaciones. A ver qué nos depara el resto del año...

Lo que necesitas saber: Megadeth, Yo la Tengo, Belle and Sebastian, Mitski... varios shows no son mencionados en este listado, pero es que la agenda de conciertos de este 2026 ha estado brutal y las bandas han superado las altas expectativas.

¡Qué año para los conciertos!… y eso que apenas vamos a la mitad. Entre festivales y shows en solitario, bandas legendarias y otras que ya llevan su buen kilometraje han venido a México para dar presentaciones increíbles. Algunas de ellas, consideradas en automático como “históricas”.

Pulp, System Of a Down, The xx, AC/DC… ha habido de todo y para todos los gustos. Y seguirá así el resto del 2026 (porque la agenda para la segunda mitad del año viene potente). Pero aquí dejamos algunas presentaciones que, a criterio de sopitas.com, quedarán en la memoria como lo mejor del año

The xx – Pepsi Center

Vaya fortuna que tuvimos en México para presenciar el impresionante regreso de The xx tras 8 larguísimos años sin que el trío tocara en vivo . Nos regalaron todo lo que esperábamos y más: rolas de ellos como solistas, mucho baile y rarezas que nos encantan.

Regresarán para el Corona Capital 2026, pero recordaremos siempre la emoción de verlos por primera vez y sin spoilers después de un largo descanso. Romi, Oliver y Jamie tienen una relación especial con México y nos encantó que nos escogieran para su regreso.

El show de Fobia en el Vive Latino

Pocas bandas tienen una relación con el Vive Latino como Fobia. Han estado en muchas ediciones del festival, pero nunca habían tenido un espacio como headliner principal y les tocó en el renovado Estadio GNP Seguros. Con Elohim Corona como refuerzo en batería, la banda sonó como nunca antes: inmensos y potentes.

Fobia se rifó con un setlist de rolas inesperadas, una gran dinámica entre ellos y un show que fue apenas algo de lo que veremos en el resto de su gira 2026. Merecido show para esta legendaria banda mexa en un festival icónico del país.

Little Jesus en el Lunario del Auditorio Nacional

Los 10 años del Río Salvaje de Little Jesus se gozaron en grande, con una residencia de 5 noches que la banda de la Ciudad de México. La banda se echó un gran show en uno de los recintos más íntimos de la ciudad. La LJ desempolvó rolas que no sonaban desde la gira de su segundo disco de estudio, teniendo varios invitados.

AC/DC – Estadio GNP Seguros

AC/DC regresó a la CDMX por primera vez en 17 años con la gira POWER UP, en lo que seguramente será la última serie de conciertos de la banda en México. Brian Jonhson y Angus Young empujaron al grupo al máximo, con un show que recorrió los clásicos que esta banda nos ha dado a través de las décadas.

Varios tacharon de su lista de bandas que ver antes de morir a AC/DC, en un concierto que se llevó la gente en definitiva. Lo que vimos fue una absoluta fuerza de la naturaleza, con dos Estadios GNP agotados completamente que nos pusieron la piel chinita con gritos como: “THUNDER!”, y finalmente “LET THERE BE ROCK!”.

Tom Morello en el Vive Latino

Tom Morello llegó al Vive Latino y no sabíamos qué esperar, porque el legendario guitarrista tiene varios proyectos importantísimos y además su carrera solista. Lo que presenciamos fue un recorrido histórico por la carrera de un monstruo de la guitarra.

Lo de Morello en vivo fue una locura: desde el inicio, nos animó con “Soldier in the Army of Love”, un sencillo reciente y se dejó ir con todo el arsenal de rolotas que tiene como solista, con Rage Against the Machine, y con Audioslave. Denunció el fascismo, la discriminación y cuestionó al poder.

El broche de oro fue el La noche también tuvo espacio para la emoción. Con una imagen de Chris Cornell proyectada al fondo y un micrófono libre en su honor, Morello interpretó “Like a Stone”, dejando que el solo de guitarra hablara por sí mismo.

System Of A Down en el Estadio GNP Seguros

En medio de un revival curioso del nu metal, System Of A Down volvió a México y dio el concierto más grande para una banda de esa generación. Les tocó el Estadio GNP Seguros para uno de esos shows que, en pocas palabras, se pueden definir como explosivos.

Pero lo más genial es que la banda demostró que no necesita lanzar un disco para mantenerse vigente… sus canciones, lanzadas hace más de 20 años, han sobrevivido bien al paso del tiempo porque se sienten furiosas, pesadas, y sus mensajes resuenan hoy más que nunca en medio de un clima político tenso alrededor del mundo.

Bengalas, mosh pits, fuego, nostalgia… un ambiente que redefine para bien lo que significa ‘caótico’ en el contexto de un concierto a cargo de una banda que merece llenar estadios.

Turnstile en el Tecate Pa’l Norte 2026

No es exageración decir que Turnstile es una de las bandas modernas que debes ver sí o sí. Sus shows enaltecen la tradición del mosh-pit justo en una época donde la gente prefiere grabar demasiado para sus redes que vivir el momento en todo su esplendor.

Ya los hemos visto antes en México y cada show ha sido igual de emocionante. Pero su presentación en el Tecate Pa’l Norte 2026 llegó en un momento en que ya son considerados una de las bandas definitivas de esta época. Y justo destaca que, aún cuando pasaron de la escena underground hardcore al rock mainstream, su esencia eufórica no cambia.

El set lo arman con canciones de los discos Time & Space, Glow On y Never Enough… pero quizá lo más increíble de Turnstile en vivo es que construyen una atmósfera donde la gente se vuelve parte del show… y lo hacen con algo tan sencillo como mostrar los enormes mosh-pits o el stage diving del público en pantallas constantemente.

Sutil, pero es una forma de confirmar el gran ambiente que se vive en sus conciertos y de enaltecer uno de los lemas de sus canciones: “I want to thank you for letting me be myself”.

FKA Twigs en el Pepsi Center WTC

Ya la debía, por fin la cumplió… y superó cualquier expectativa. FKA Twigs armó un concierto memorable en el Pepsi Center de la Ciudad de México, consciente de que no podía escatimar concepto o producción después de posponer tanto su visita por diversas razones.

Pero la producción de este show va más allá de la tendencia reciente de dividir los conciertos en actos, de tener vestuarios rimbombantes o coreografías que solo adornan el contexto escénico del artista. Lo de la británica es una combinación de música y el cuerpo como lienzo artístico (de ahí su nombre ‘Body High Tour’).

Porque justo, mientras la música nos lleva del techno más denso al dark R&B o al pop alternativo, Twigs y sus bailarines no solo están montando una coreografía; están llevando su cuerpo a un grado de exigencia física y artística que pocas veces se ve en un concierto, con el plus de dar espacios para celebrar a la cultura queer, entre otras cosas.

Hay que reconocerle a la británica ese detalle de no querer ser el absoluto centro de atención del show, aun cuando podría serlo.

Midnight Generation en Pepsi Center

En pleno día del amor y la amistad, Midnight Generation dio un show espectacular en el Pepsi Center. Como siempre, la banda se rifó en el escenario; con invitados especiales, teclados, guitarras y sintetizadores. Uno de esos conciertos que realmente nos conectaron con la música, porque para verlos no tienes que ser fan, el funk de Midnight Generation tiene la capacidad de invadir tu cuerpo y ponerte a bailar.

Para construir el setlist visitaron toda su discografía, lo que lo hizo muchísimo más especial; canciones como “Ghosts”, “Young Girl” o “Someday” resonaron en el lugar… “Afterlife” fue la encargada de terminar la noche, una canción prácticamente instrumental que cerró con broche de oro el concierto más grande que han dado en CDMX hasta la fecha.

Este show solo reafirmó el poder que tiene la agrupación para poner a bailar a todos, y demostró por qué la están rompiendo a nivel mundial. Midnight Generation en vivo son tooooda una experiencia, definitivamente uno de los mejores shows en lo que va del año, una energía incomparable la que nos regalaron ese 14 de febrero.

Hay que estar atentos a los Midnight Generation, que se rifan todas las capas de sus rolas en vivo. Foto: Cesar Vicuña para OCESA.

Pulp en Palacio de los Deportes

Desde su anuncio, se sabía que Pulp sería un gran concierto… pero no a tal nivel. Para muchos de los asistentes, rebasando a lo que fue en 2012, cuando la banda visitó por primera vez la Ciudad de México.

Y no hablamos sólo de número de canciones interpretadas, sino de la entrega de la banda y del público. Jarvis Cocker y compañía hicieron erizar la piel a los miles de fans que atascaron el inmueble de Churubusco y, seguramente, el público hizo lo propio con la banda. Un concierto enorme.

Rush en el Palacio de los Deportes

Geddy Lee y Alex Lifeson regresaron este 2026 para celebrar los más de 50 años de la banda y más importante que eso: para rendir un homenaje a quien fuera baterista y motor creativo de Rush, Neil Peart.

Y bueno, qué decir de este concierto ofrecido en plena época mundialista… porque no hay suficientes palabras para describir la maestría y potencia de Rush en vivo. Increíble banda con una increíble producción, de ésas que sólo pueden darse el lujo bandas del nivel de Rush.

Y periodicazo en el “océano” para los que creían que Anika Nilles no iba a dar ancho para ocupar la batería de Peart. Con sus presentaciones, ha quedado claro que la alemana no sólo es una invitada, no, ya es parte de la. banda.

Deftones en el Palacio de los Deportes

No era parte del plan, dicen unos, pero Deftones llegó al Palacio para dar un show que supo a celebración del White Pony. Así se sintió para muchos y eso que sólo sonaron algunas de canciones de tan emblemático album…

¡Pero qué canciones!: “Change”, “Feiticeira”… y la muy esperada “Digital Bath”. Suficiente para evocar esas épocas de inicios de los 2000, en la que lo único que preocupaba era conseguir boleto para la primer visita de Deftones en México.

En fin, una pequeña ráfaga de nostalgia en un show de una banda que está viviendo un “levantón”, gracias a la merecida atención que está recibiendo por parte de las nuevas generaciones. Entonces, pues no: casi nada de nostalgia. Deftones está en un gran momento y sus presentaciones en vivo con brutales.