España, Portugal y Marruecos serán los organizadores del Mundial 2030. Y por si ya lo habían olvidado en Sudamerica se jugarán los tres partidos inaugurales, uno de ellos en Montevideo, tal como pasó en 1930, cuando se jugó la primera edición de la Copa del Mundo hace cien años.

Pero lo realmente relevante, es que entre tantos países involucrados, Portugal ya fue descartado para quedarse con la final. Así que entre España y Marruecos tendrán que echarse un volado para definir a la sede del último partido.

Portugal perdió la oportunidad de tener la final de la Copa del Centenario. La razón es porque entre todo su territorio no tiene un estadio con capacidad para 80 mil aficionados y ya que España y Marruecos también son sedes, no tiene caso que construya uno.

“Portugal no tiene ese estadio (con capacidad para, al menos, 80.000 localidades), no va a hacer inversiones para ampliar la capacidad de los estadios, lo que significa que Portugal no va a tener la final del mundial”