Lo que necesitas saber: La EPG Cup reunirá únicamente a selecciones campeonas del mundo, por lo cual México no será invitado

Si eres de las personas que dice que el futbol de antes era mejor que el de ahora, es porque ya tienes más de 30 años, pero tal vez tengas razón y te pongas a recordar el Mundial de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, en el que destacaron, Ronaldo, David Beckham, Francesco Totti, Ronaldinho entre otras estrellas.

Bueno, pues a todas estas leyendas que gozan del retiro las podrás ver en un Mundial especial y que se jugará en este 2024 en Inglaterra. Se trata de la EPG Cup, que reúne a las leyendas mayores de 35 años y las selecciones ya están tomando forma.

Ronaldinho jugará con Brasil en la EPG Cup / Getty Images

¿México estará en la EPG Cup?

Este Mundial de veteranos, denominada como EPG Cup, se llevará a cabo con ocho selecciones a inicios del mes de junio y el formato de competencia consiste en siete partidos, los cuales se jugarán en un solo estadio, aún por definir (se dice que varios equipos de la Premier League han ofrecido su espacio).

Los juegos tendrán una duración de 70 minutos (35 minutos por cada tiempo). Los partidos iniciarán desde la fade de cuartos de final los días 4 y 5 de junio, de modo que cuatro selecciones quedarán eliminadas y cuatro avanzarán a las semifinales, el 8 de junio, mientras que el día 11 se jugará la final.

Hasta aquí todo suena hermoso hasta que nos encontramos con que México no puede participar, ya que este torneo queda en exclusiva para selecciones campeonas del mundo, de modo que las participantes serán: Inglaterra, Argentina, Brasil, Francia, Alemania, Italia, España y Uruguay.

Francesco Totti sigue jugando / Getty Images

¿Qué leyendas jugarán la EPG Cup?

De acuerdo con Four Four Two tiene asegurada la presencia de Ronaldinho, Kaká, Thierry Henry, Francesco Totti y David Villa. Asimismo se confirmó al capitán de cada selección.

Este Mundialito es organizado por Elite Players Group (EPG), un grupo conformado por exfutbolistas y empresarios deportivos y los fundadores serán los capitanes de cada selección.

Los capitanes de cada selección

Argentina: Esteban Cambiasso

Brasil: Emerson

Francia: Christian Karembeu

Alemania: Kevin Kuranyi

Italia: Marco Materazzi

España: Michel Salgado

Uruguay: Diego Lugano

Inglaterra: Steve McManaman

Ojito con lo que sería Brasil, pues los jugadores que tiene en la “nómina” son Cafú, Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho y Kaká.

Francia luciría con Thierry Henry Marcel Desailly, mientras que Argentina iría con Pablo Zabaleta y Hernán Crespo. Carles Puyol y David Villa serían la bandera de España.

Carles Puyol ha jugado partidos de exhibición con el Barcelona

Alemania llevaría a Mesut Ozil y Sami Khedira, mientras que Italia se haría respetar con Francesco Totti, mientras que Uruguay con Diego Forlán.

Sin embargo, la selección que tiene más forma hasta ahora es Inglaterra que enlista a McManaman, Michael Owen, Ashley Cole, Joe Cole, Rio Ferdinand, David James, Frank Lampard y Robbie Fowler.

¿Qué te parece este Mundialito para leyendas mayores de 35 años? ¿Ya das la edad?

Te puede interesar