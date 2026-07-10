Lo que necesitas saber: Francia ha llegado a tres semifinales consecutivas en Copas del Mundo con Mbappé

Kylian Mbappé asustó a muchos cuando de a nada se dejó caer en el centro de la cancha y el árbitro del partido entre Francia y Marruecos pidió la entrada de la camilla. La estrella se la Selección de Francia tuvo que abandonar el partido por una lesión a los 77 minutos, después de haber recibido un par de faltas por parte de Issa Diop.

Mbappé, quien falló un penal en el primer tiempo, marcó el primer gol del partido a los 60 minutos y seis minutos más tarde recibió una falta por detrás que la valió una amonestación a Diop y en la siguiente jugada Kylian asistió a Dembélé, quien firmó el 2-0.

Mbappé se lesionó ante Marruecos / Mexsport

Mbappé explica su lesión ante Marruecos

Sin embargo, al 77’ Kylian Mbappé se dejó caer en la cancha y tardó en ponerse de pie de nueva cuenta, por lo cual se encendieron los niveles de preocupación en el banquillo de Francia y el capitán fue retirado de la cancha con visibles molestias en el tobillo derecho.

Sin embargo, el propio jugador se encargó de apagar las alarmas después del partido y explicó que la lesión no es seria y podrá estar en las semifinales del próximo martes, ante España o Bélgica. O sea que exageró.

“Tengo una lesión leve en el tobillo, pero estoy perfectamente. Jean-Philippe Mateta (el jugador que entró de cambio) estaba en mejor posición para jugar los minutos restantes del partido y se encontraba en mejor forma en ese momento. Eso es todo lo que pasó”, indicó.

Cifras espectaculares de Mbappé en el Mundial

Mbpapé llegó a ocho goles en el Mundial y está empatado en el liderato con Lionel Messi, además igualó la marca goleadora que dejó en Qatar 2022 y llegó a 20 tantos en igual número de partidos disputados en Copas del Mundo.

Francia, por si fuera poco, jugará semifinales por tercer Mundial consecutivo con Mbapppé.