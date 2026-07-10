Lo que necesitas saber: Estos son los discos que más nos gustaron de enero a junio del 2026.

¿Cómo van con el soundtrack del 2026? Hay mucho de dónde escoger y, como no hay vida que dé para escuchar todo, por acá les traemos los que consideramos que son los mejores discos de lo que va de este año.

Hay unos que son obvios y por eso mejor ni los mencionamos. Por ejemplo, el de Paul McCartney… claro que es de lo más destacado del 2026 (¡porque es Paul!), pero preferimos darle cabida a discos que, quizás, no todos han escuchado.

Paul McCartney en el Corona Capital 2024/Foto: David Barajas

Nuestros 15 discos favoritos del 2026, al momento

Ojo, esta lista contempla los discos lanzados al corte del mes de junio. A final del año lanzaremos una lista actualizada contemplando también los lanzamientos de la segunda mitad del 2026 (de julio en adelante).

1. Angine de Poitrine – ‘Vol. II‘

Directamente desde la viralidad, este dueto místico–microtonal–enmascarado ocupó todos los espacios posibles para escuchar y hablar de música. Primero, sí, por acarrear “likes” por montones… pero luego por su demostrada maestría y por un disco sensacional segundo disco. Algo que se sale del molde y que ya urrrrrge escuchar en vivo.

Canciones destacadas:

“Fabienk”

“Sarniezz”

“Angor”

2. Nine Inch Noize – ‘Nine Inch Noize’

Luego de haber hecho gira juntos, Nine Inch Nails y Boys Noize unieron fuerzas para sacar este tremendo disco en el que, básicamente, le dan nuevo sonido a música de la banda liderada por Trent Reznor.

No covers: verdaderamente las rehicieron canciones, con la mezcla perfecta entre electrónica y ese “algo” orgánico que tiene NIN. Aquí te dejamos la reseña.

Canciones destacadas:

“She’s Gone Away”

“Copy of A”

“Came Back Haunted”

3. Boards of Canada – ‘Inferno’

Tuvieron que pasar 13 años para que este dueto escocés regresara. Y lo hizo para presentar un tremendo disco que va con el sello de la casa: uso intenso de grabaciones sacadas de archivos documentales y demás dispositivos que hacen notar que la tecnología y la humanidad están en constante decadencia.

Un disco más conceptual que musical, por decirlo de alguna manera… como ha sido Boards of Canada durante toda su carrera.

Canciones destacadas:

“Hydrogen Helium Lithium Leviatan”

“Father and Son”

“Arena Americanada”

4. Flea – ‘Honora’

Flea es conocido como el icónico bajista de los Red Hot Chili Peppers. Pero antes de entrarle al funk rock con la banda, su enfoque musical estaba muy centrado en el jazz, tanto que siempre quiso hacer un disco en ese estilo. Sin embargo, por cualquier razón, nunca pudo concretarlo… hasta ahora.

Honora, nombrado así como homenaje a tatarabuela migrante, es una muestra fascinante de acid jazz y música experimental en la que el miembro de los RHCP deja ir toda su creatividad junto a grandes músicos de jazz y en un instrumento que él mismo siempre amo: la trompeta.

Canciones esenciales:

“A Plea”

“Traffic Lights” ft Thom Yorke

“Morning Cry”

5. Kim Gordon – ‘Play Me’

Hip hop, low-fi, jazz y mucho spoken word. Y más cosas. Muchas más y de forma asombrosa y con gran maestría. Como sólo la exintegrante de Sonic Youth podía hacerlo. Discazo en el que la reina del noise experimenta y se mueve por ritmos que parecería que ella creó y, por eso, los maneja como toda una master. Uno de los discos indispensables del 2026.

Canciones destacadas:

“Not Today”

“Dirty Tech”

“Busy Bee”

6. Mitski – ‘Nothing About to Happen to Me’

Mitski lanzó su octavo disco de estudio, Nothing’s About to Happen to Me, y en este disco las letras y arreglos vuelven a ser protagonistas, con su particular visión y el humor que la caracteriza. Mitski declaró que insistió mucho en que este fuera un disco de rock. Poco a poco, cuenta, mientras hacían los demos de las canciones, la idea cambió.



En Nothing’s About to Happen to Me, Mitski Miyawaki regresa con una narrativa cerrada que evoca su constante fascinación por los interiores psicológicos y la vida interior. El álbum sigue a una mujer reclusa en una casa desordenada, un personaje tan atormentado y curioso como las protagonistas de Be the Cowboy o The Land Is Inhospitable and So Are We.

Canciones esenciales:

“Where’s My Phone”

“If I Leave”

“That White Cat”

7. Enjambre – ‘Daños Luz’

Después de la etapa elegante y cinematográfica de Noches de salón (2023), Enjambre regresó a la programación habitual del formato eléctrico con Daños Luz, un disco que se siente como un nuevo capítulo emocional para la banda de Fresnillo.



Hay distintas intensidades en el disco, y esa dinámica hace que el disco sea de fácil escucha: saben cuándo treparle y cuándo es momento de calmarse un poco. Todo esto confirmó algo que ya es evidente: después de más de dos décadas de carrera, Enjambre sigue siendo una de las bandas más sólidas del rock latino. Checa la reseña.

Canciones esenciales:

“Angustias”

“Errante”

“Vivo”

8. Gorillaz – ‘The Mountain’

Desde la mente de Gorillaz, The Mountain nace como una obra conceptual que se adentra en las grandes preguntas de la existencia. Damon Albarn y Jamie Hewlett abordan la experiencia humana de enfrentarse a la mortalidad como concepto, tras perder a sus padres el disco lo refleja en las 15 rolas que lo forman.



Distinto a otros discos de Gorillaz, ligeros y con rolas de sonido y letra muy diferentes entre sí, The Mountain tiene un arco emocional que explora la vida y la muerte con una honestidad abrumadora poco común en la música pop contemporánea.

Debe escucharse de principio a fin en orden, como el viaje de vivir, morir y ver que hay en “la parte dos del cuento”, como dice Trueno en “The Manifesto”. Hay muchos mensajes secundarios: denuncia anti-guerra, sátira al fascismo, inclusión de culturas a nivel global. Pero el profundo amor a la vida es lo que se mantiene en todo el álbum.

Canciones esenciales:

“The Moon Cave”

“The Manifesto”

“The Hardest Thing”

9. Slayyyter – ‘Worst Girl In America’

Bizarro, crudo, ruidoso y maravillosamente sórdido. Así en corto podríamos definir a Worst Girl In America, el tercer disco de Slayyyter que es por mucho uno de los grandes discos de pop del 2026… aunque rompe en muchos sentidos lo que uno imagina cuando escucha ‘pop’. De hecho, ella misma ha abrazado el concepto de ser una ‘antiestrella pop’.

Aquí encontramos géneros como electroclash, noise pop, hyperpop, alguna influencia EBM, synth pop/electropop, electrohouse, detalles breves de indie lo-fi o post punk… un disco tan ambicioso como imperdible.

De cierto modo, toma mucho de lo que dejó brat de Charli XCX para amplificarlo y llevarlo a un terreno un poco más crudo y versátil en cuanto a sus influencias musicales. Si hubiera tenido un plan de promoción tan ingenioso como el de brat, seguro que estaríamos hablando de un fenómeno cultural musical… pero como dijimos, Slayyyter tiene muy marcado el concepto ‘anti-pop’.

Canciones esenciales:

“Beat Up Channels”

“Cannibalism”

“Yes Goddd”

10. Thundercat – ‘Distracted’

Thundercat nos regaló un discazo con ‘Distracted’. Con su peculiar visión de un jazz sin fronteras que tiene colaboraciones con el rap, el pop ochentero y momentos que se sienten como si una banda d e glam rock tocara jazz, Stephen se rifó un clásico contemporáneo en pleno 2026.



Este disco es una fiesta que te deja asombrado con una producción de punta, que suena como debería sonar todo álbum en 2026.

Canciones esenciales:

“What Is Lef to Say?”

“She Knows Too Much”

“I Did This To Myself”

11. Usted Señalemelo – ‘Términos y condiciones’

Otra vez los argentinos nos traen una propuesta fresquita para un género como el rock alternativo. Con mucha electrónica y una actitud frontal y divertida, los Usted te ponen a bailar con coros dignos de rock de estadio.



Hace poco estuvieron en el Lunario, pero seguramente regresarán pronto a un recinto en el que la fiesta de Términos y condiciones sea más grande.

Canciones esenciales:

“No puedo dejar”

“Seúl”

“Dando vueltas”

12. Tomora – ‘Come Closer’

TOMORA nos sorprendió como una alianza que en papel parecía rarísima y hoy en los audífonos cobra todo el sentido del mundo. La unión consiste en Tom Rowlands, la mitad de The Chemical Brothers, y AURORA, con una voz que siempre encuentra la manera de expresar fuerza y fragilidad a la vez.



El proyecto de Aurora y Tom Rowlands armó un debut de 12 canciones que va de “PLEASE” a “IN A MINUTE”, con múltiples géneros como referencia en la docena de canciones que componen el disco. Desde el tracklist, notamos una ambición conceptual, desde una intro hasta la cima, y un cierre bastante acelerado.



TOMORA junta la arquitectura rave de Tom Rowlands con la intuición más feroz de AURORA, y de ese cruce sale un debut que sí se siente como un mundo aparte. Checa la reseña por aquí.

Canciones esenciales:

“RING THE ALARM”

“COME CLOSER”

“I DRINK THE LIGHT”

13. Ecca Vandal – ‘Looking For People to Unfollow’

La artista sudafricana, Ecca Vandal, lleva unos años intentando abrirse camino en la música… y su gran oportunidad se dio entre 2025 y 2026 saliendo de gira con bandas como Limp Bizkit o Deftones. Pero la consolidación se dio con su segundo disco, Looking For People to Unfollow.

Lo que hace genial a este disco es una combinación de punk, noise rock, música electrónica frenética, hip-hop y alternative R&B con una voz capaz de desgarrarse por si sola en gritos furiosos, o de darte la melodía más hermosa posible. Es como tener a IDLES, Frank Ocean, Turnstile, Sonic Youth y Little Simz en un solo disco…

Y Ecca entrega el material para cantar sobre autosuficiencia, depresión, desamor, los fantasmas que arrastramos, activismo, vulnerabilidad, la libertad creativa, todo desde el concepto de cómo vemos el mundo moderno en la era digital.

Canciones esenciales:

“Bleed But Never Die”

“Molly”

“Levitating Part 1 + 2”

14. War Child – Help(2)

30 años después de aquel HELP de 1995 que reunió a pura leyenda musical para apoyar una causa común, War Child Records volvió a activar su fórmula con HELP(2), un compilado benéfico grabado con una alineación impresionate y pensado para recaudar fondos para niñas y niños afectados por la guerra. Y es algo así como una colección de sencillos que no te puedes perder.



El álbum impulsado por War Child UK reunió un lineup locochón en pleno 2026: Arctic Monkeys, Damon Albarn, Olivia Rodrigo, Pulp, Young Fathers, Wet Leg, Fontaines D.C., Depeche Mode, Sampha, Foals y demás.



HELP (2) es un proyectazo, que nos asombra y creemos que se debería hacer más seguido esta misión recopilatoria, hay decenas de artistas que nos vienen a la mente, y aunque muchas de las rolas no tienen algo que ver con guerra, sino con el amor y hasta tenemos instrumentales, es una gran causa para sacar música y apoyar a la causa.

Canciones esenciales:

“Opening Night” (Arctic Monkeys)

“Flags” (Damon Albarn, Grian Chatten, Kae Tempest)

“Begging for Change” (Pulp)

15. Jessie Ware – ‘Superbloom’

¿Será Jessie Ware la artista pop más infravalorada de nuestros tiempos? Puede ser. Pero a quién le importa si no es masiva cuando siempre tiene un increíble disco bajo el brazo… en este caso, Superbloom que es un completo ‘no skips’.

Pop nu disco y funky disco, dance pop ochentero, soul de corte de los 70, muy festivo, para la pista de baile y que, de acuerdo a la propia Jessie Ware, refleja el optimismo y la esperanza de la primavera…. sería un clásico instantáneo de la música moderna si la industria no la dominaran los algoritmos. Un disco de otra época, dirían algunos más.

Canciones esenciales:

“I Could Get Uased to This”

“Automatic”

“Mon Amour”

Otros discos destacados del 2026

Violet Grohl – Be Sweet to Me

Harry Styles – Kiss All the Time. Disco, Occasionally

Bratty – Hoshi

Modest Mouse – An Eraser and a Maze

Paul McCartney – The Boys of Dungeon Lane

Rubio – Espero podamos ver un ovni juntos

Kase O – Camisa de fuerza

RAYE – This Music May Contain Hope