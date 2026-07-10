¡Un gran detalle! Venezuela regala cachorra al Ejército Mexicano en agradecimiento a la ayuda en los trabajos de búsqueda y rescate

Lo que necesitas saber: En agosto del 2023, el gobierno turco igual regaló al Ejército Mexicano como símbolo de hermandad tras la muerte del can Proteo.

¡No se hubieran molestado! Después de que elementos del Ejército Mexicano viajaran a Venezuela para participar en labores de búsqueda y rescate tras los sismos que sacudieron el país, el gobierno venezolano decidió agradecer el apoyo con un regalo bastante lindo y simbólico: una cachorra de raza belga malinois.

La entrega se realizó en Caracas durante una ceremonia encabezada por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien hizo la donación al Agrupamiento de Ayuda Humanitaria Yumare, conformado por integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

Foto: Defensa

Un gesto que se ha convertido en tradición

La Defensa informó que la perrita fue entregada como una muestra de gratitud, fraternidad y cooperación entre ambos países.

Pero ojo, porque este tipo de obsequios no es algo nuevo, la dependencia recordó la vez que en 2023 el gobierno de Turquía entregó al Ejército Mexicano a Arkadas —que en turco significa ‘amigo’— como símbolo de hermandad tras la muerte del can Proteo durante las labores de búsqueda y rescate después de los devastadores terremotos en ese país.

Desde aquel entonces, este tipo de intercambios se ha convertido en un gesto que reconoce el trabajo de los equipos mexicanos de rescate en misiones internacionales de ayuda humanitaria.

Foto: Defensa

Pero no solo eso, México también capacitará a rescatistas venezolanos

Pero eso no es todo, porque la Dirección Nacional de Protección Civil solicitó al Ejército Mexicano la capacitación de dos de sus elementos como manejadores de binomios caninos especializados en búsqueda y rescate.

Los rescatistas viajaron de regreso a México junto con sus dos lomitos Sol y Sara, quienes recibirán entrenamiento en el Centro de Adiestramiento de la Policía Militar de la Defensa entre los meses de agosto a diciembre del 2026.

El objetivo de todo esto es fortalecer sus capacidades para localizar y rescatar personas atrapadas en estructuras colapsadas, una de las especialidades de nuestro ejército y además también es reconocido a nivel internacional.