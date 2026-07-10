Lo que necesitas saber: Inglaterra se enfrentará a Noruega en los Cuartos de Final el sábado 11 de julio a las 15:00 hrs en Miami.

La FIFA tiene extrañas formas de repartir justicia. Mientras a Folarin Balogun de Estados Unidos le perdonaron la tarjeta roja y le permitieron jugar los Octavos de Final contra Bélgica (aunque debía cumplir con un partido de suspensión), a Jarrell Quansah de Inglaterra le dieron dos partidos de castigo.

Eso quiere decir que Quansah no solo se perderá el partido contra Noruega de los Cuartos de Final del Mundial 2026, en caso de que Inglaterra avance; tampoco podrá jugar las semifinales.

Al parecer, el problema es que nadie de Inglaterra llamó directamente Gianni Infantino para pedir que le ‘perdonaran’ el castigo, así como lo hizo Donald Trump en el caso de Balogun.

Fotografía @England vía X

Jarell Quansah se pierde los Fuartos de Final con Inglaterra

La Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó que Jarell Quansah tendrá que cumplir con dos partidos de suspensión después de recibir una tarjeta roja durante el partido de Octavos de Final contra México.

Así que de nada sirvió la carta que Noah Law, miembro del Partido Laborista, envió a Infantino para pedirle posponer la sanción de Jarell Quansah de la misma manera que lo hicieron con Folarin Balogun.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto la siguiente sanción al jugador de la selección de Inglaterra, Jarell Quansah, quien fue expulsado con tarjeta roja directa durante el partido entre México e Inglaterra: Suspensión de dos partidos por infringir el artículo 14 del Código Disciplinario de la FIFA”.

Y para dejar bien claro que no habría opción de ‘saltarse el castigo’, explicaron que Quansah deberá cumplir la suspensión en los siguientes partidos de Inglaterra, es decir, en el Mundial.

“La sanción se cumplirá en el(los) próximo(s) partido(s) de la selección de Inglaterra en el mundial, de conformidad con el artículo 69 del Código Disciplinario de la FIFA”.

Acá les dejamos la falta de Quansah, que lo tiene castigado fuera de las canchas. Claramente merecía la tarjeta roja, lo que no parece ser justo es que las reglas apliquen de forma distinta para unos y otros.

Partidos que se pierde Quansah

Noruega vs Inglaterra (Cuartos de final)

Sábado 11 de julio, 15:00 hrs, Miami

Sábado 11 de julio, 15:00 hrs, Miami Semifinales (en caso de que Inglaterra avance)

Miércoles de julio, 13:00 hrs, Atlanta

Ya veremos si Thomas Tuchel puede cubrir la ausencia de Quansah y logra avanzar a las semifinales. Aunque les espera un partido muy complicado contra la Noruega de Haaland.