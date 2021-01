El legado de Gerry Marsden, intérprete del famoso ‘You’ll Never Walk Alone’

Apenas estamos en el tercer día del 2021, pero ya nos encontramos con noticias que no nos gustaría dar. Este domingo murió Gerry Marsden, quien interpretó la versión más famosa del You’ll Never Walk Alone, conocido como un himno para el Liverpool y sus aficionados.

El líder de la banda Gerry and the Pacemakers luchó contra una enfermedad en el corazón y el encargado de informar al mundo sobre lo sucedido fue su amigo y locutor de radio Pete Price.

It’s with a very heavy heart after speaking to the family that I have to tell you the Legendary Gerry Marsden MBE after a short illness which was an infection in his heart has sadly passed away. Sending all the love in the world to Pauline and his family. You’ll Never Walk Alone pic.twitter.com/Ezd9WcdeQK — Pete Price (@PeteCityPrice) January 3, 2021

“Con gran dolor en el corazón y después de hablar con la familia, tengo que decirles que el legendario Gerry Marsden lamentablemente falleció después de una breve enfermedad que fue una infección en su corazón. Envío todo el amor del mundo a Pauline (su esposa) y su familia. Nunca caminarás solo“, redactó el también periodista.

De acuerdo con Daily Mail, el artista se sometió a dos cirugías cardiacas, la primera en 2003 y la segunda en 2016; sin embargo, también requirió de un marcapasos para percibir si su corazón latía muy lento y ayudarlo a recuperar cierta normalidad.

El legado de Gerry Marsden

Marsden nació el 24 de septiembre de 1942 en Liverpool, Inglaterra. Incursionó en la música desde pequeño y tiempo después formó parte de la banda Gerry and the Pacemakers, que firmó con el famoso representante Brian Epstein.

Su primer sencillo fue How Do You Do It, pero el gran salto a la fama llegó en octubre de 1963 cuando lanzaron su propia versión de You’ll Never Walk Alone, canción compuesta por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein para el musical Carousel.

Ver en YouTube

El sencillo se ubicó en el número 1 de las listas de éxitos del Reino Unido durante cuatro semanas y rápidamente fue adoptada por los seguidores del Liverpool como un himno que se canta antes de cada partido en Anfield.

Este cántico también se ha escuchado en otros inmuebles cuando los Reds pelean por algún título importante, ya sea de competencias europeas o locales. Lo cierto es que escucharlo a través de la televisión y por supuesto en vivo, es una de las experiencias más emocionantes para cualquier aficionado al futbol.

Ver en YouTube

El éxito de esta canción provocó que otros artistas crearan su propia versión: Frank Sinatra, Elvis Presley, Barbra Streisand, Doris Day, Louis Armstrong y The Adicts son algunos de ellos.

Por si fuera poco, el mundo entero adoptó el himno del equipo inglés durante el 2020 para sobrellevar la difícil lucha contra el COVID-19. La iniciativa comenzó en la radio con la intención de llevar un mensaje de ánimo y esperanza, pero más personas se encargaron de incrementar su alcance.

🙏 La última gran ayuda que hizo su gran canción de Gerry, alguien que unió con su himno a las personas de este mundo en un momento muy duro. #YNWA pic.twitter.com/sBaSOxgv9L — EstoEsAnfield ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (19🏆) (@estoesanfield_) January 3, 2021

Las reacciones del Liverpool

La noticia no sólo conmocionó al club y sus aficionados. Miles de personas enviaron mensajes de apoyo a la familia de Gerry Marsden y aprovecharon la situación para recordar una vez más los momentos que vivió con personajes como Jürgen Klopp.

It is with such great sadness that we hear of Gerry Marsden’s passing. Gerry’s words will live on forever with us. You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/5W4yspmLRV — Liverpool FC (@LFC) January 3, 2021

💔 Hasta siempre Gerry, gracias por darnos el himno de nuestras vidas. Hoy es un día muy duro y triste. "You'll never walk alone" pic.twitter.com/eKh93sqZIF — EstoEsAnfield ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (19🏆) (@estoesanfield_) January 3, 2021

Confirma el Liverpool que ha fallecido Gerry Marsden. Nunca metió un gol en Anfield, pero los marcó todos. Nunca venció un partido como jugador ‘red’, pero él empezaba a ganarlos siempre. Ha fallecido el creador del You’ll never walk alone a los 78 años. DEP pic.twitter.com/DVP72clnhl — Manu Heredia (@ManuHeredia21) January 3, 2021

So sad to hear of the passing of the legend that is Gerry Marsden,he and his Anthem will be forever in our hearts. YNWA Gerry — Phil Thompson (@Phil_Thompson4) January 3, 2021