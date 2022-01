¿Cuántos lugares perderá Naomi Osaka en el ranking de la WTA tras su eliminación del Australian Open?

El nivel actual de Naomi Osaka dista mucho del que la llevó a coronarse dos veces en el US Open y en el Australian Open. La aventura por el primer Grand Slam del año en 2022 terminó en tercera ronda ante la estadounidense Amanda Anisimova por 6-4, 3-6 y 6-7 (5-10), así que la japonesa perderá terreno en el ranking de la WTA de cara al resto de la temporada.

Osaka arrastra una serie de ausencias en torneos importantes como Roland Garros, aquel retiro comenzó con polémica y afortunadamente abrió una importante conversación sobre salud mental. Sin embargo, el camino no ha sido fácil y se ve reflejado directamente en los resultados deportivos. La buena noticia es que la tenista está contenta con su evolución en los últimos meses.

“No soy Dios, no puedo ganar todos los partidos. Debo tenerlo en cuenta y saber que sería lindo ganar la competencia, pero es muy especial. Por mí, siento que crecí mucho en este partido. El último partido que jugué en Nueva York tenía una actitud completamente diferente. Por supuesto que perdí, pero estoy contenta con cómo me fue. Nadie puede esperar más de mí porque vieron lo duro que luché“, declaró Naomi Osaka en conferencia de prensa tras la derrota en Australia.

¿Cuántos puestos caerá Naomi Osaka en el ranking de la WTA después del Australian Open?

Naomi Osaka llegó a lo más alto en el ranking de la ATP el 28 de enero de 2019 después de coronarse en el US Open de 2018 y meses después en el Australian Open. De ahí en adelante se mantuvo en el Top 3 de las mejores tenistas del mundo, hasta que llegó 2021 con las alertas de salud mental, las cuales la japonesa atendió con el debido cuidado y regresó a las canchas hasta que mejoró emocionalmente.

No obstante, esto representó una fuerte caída en el ranking. Osaka terminó el año en la posición 13 y apareció en la 14 en la actualización del 17 de enero de 2022. La esperanza de recuperar lugares estaba en avanzar en Australia y buscar una nueva final, pero esto ya no será posible.

Al haberse quedado muy lejos de la defensa del título, Naomi Osaka caerá hasta el lugar 84 en el ranking de la WTA. Es decir, 70 lugares de diferencia entre su última clasificación y la que se espera el lunes 31 de enero.

Puede que la japonesa recupere terreno en los próximos torneos de Grand Slam. En 2021 tampoco disputó Wimbledon para priorizar su salud mental y se fue eliminada del US Open en tercera ronda. En caso de mantener estos resultados, la caída será aun más dura.