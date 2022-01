Naomi Osaka se retira de la semifinal del torneo de Melbourne a una semana del Australian Open

Naomi Osaka otorgó el pase directo a Veronika Kudermetova para que juegue la final Melbourne Summer Set, ya que se retiró de la semifinal sin haber disputado el partido, debido a molestias físicas, de las cuales desea recuperarse de cara al Australian Open, el cual arranca el 17 de enero, y del cual es la vigente campeona.

De esta manera, el torneo de la WTA se perdió la oportunidad de ver a la tenista japonesa en la final junto a Simona Halep, quien finalmente será rival de Veronika Kudermetova.

A través de un breve comunicado, Osaka manifestó que sufrió una lesión abdominal, misma que le impidió estar en la semifinal. La tenista informó que la lesión es producto del esfuerzo físico realizado en los partidos anteriores, lo cual se combinó con los meses de inactividad en competencia.

“Triste por retirarme por lesión de mi partido de hoy, mi cuerpo sufrió un shock por jugar de partidos intensos seguidos después del descanso que me tomé”, Osaka agregó más tarde en Twitter. “Gracias por todo el amor esta pasada semana. ¡Intentaré descansar y nos vemos pronto!”, manifestó.

Sad to withdraw due to injury from my match today, my body got a shock from playing back to back intense matches after the break I took. Thank you for all the love this past week ❤️ I’ll try to rest up and I’ll see you soon!

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 8, 2022