Nationals vs Mets, fuera del Opening Day debido a COVID-19

En el Opening Day, no todo es color de rosa, o al menos no para todos. De los 15 partidos programados, el duelo entre los Mets de Nueva York y los Washington Nationals no podrá llevarse a cabo debido a problemas con temas de COVID-19.

La MLB informó que el partido simplemente no podrá jugarse como se tenía pactado este 1 de abril a las 5:09pm, por precaución el encuentro tampoco se jugará el día viernes 2 de abril y quedará pendiente más adelante en el calendario de la MLB.

Mike Rizzo, gerente general de los National mencionó el pasado miércoles que su equipo tendría al menos 5 bajas para el partido y un miembro del staff para el Opening Day, pero simplemente eso no sucederá debido a que el partido se pospuso para evitar propagación del virus.

El resultado positivo por parte de los Nationals que se conoció el miércoles, fue de una prueba realizada el lunes mientras los de Washington todavía se encontraban en Florida por el entrenamiento de primavera. El jugador que dio positivo viajó con los otros 4 compañeros y el personal que están involucrados.

De acuerdo con los protocolos de salud y seguridad de la MLB en este 2021, el jugador que dio positivo deberá aislarse durante un mínimo de 10 días, recibir atención y control adecuados del personal médico del club.

No es el único partido pospuesto del Opening Day

Red Soxs de Boston en contra de los Orioles de Baltimore estaba programado para las 12 del mediodía en el Opening Day, pero no podrá jugarse debido a las condiciones climáticas que aquejan a la ciudad de Boston el día inaugural de la MLB.

“La decisión de posponer nuestro primer juego de la temporada no se tomó a la ligera“, dijo el presidente de los Red Soxs, Sam Kennedy. “Hemos estado ansiosos por tener a los fanáticos de regreso en Fenway Park por primera vez en 18 meses y esperamos darles la bienvenida a todos mañana en condiciones más brillantes y secas“.

La reprogramación del encuentro se tiene para el viernes 2 de abril a las 6:10pm, tiempo del centro de México, la transmisión aún no está definida.