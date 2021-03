¿Alguien vio a LeBron James? Las mejores jugadas que dejó el NBA All-Star Game

A pesar de las bajas por COVID de última hora, la NBA realizó la fiesta del All-Star Game con los representativos capitaneados por LeBron James y el ausente Kevin Durant y el resultado fue un aplastante triunfo del Team LeBron, quien armó un equipo de antología.

El principal atractivo del partido era ver a Steph Curry y a LeBron James juntos por primera vez en el mismo equipo, sin embargo fueron pocos los instantes en los que pudimos ver a esta dupla. Estuvo más tiempo sobre la cancha la estrella de los Warriors. LeBron, por ejemplo, se quedó en el tercer cuarto en la banca.

Aún así, esta quinteta arrasó a la de Kevin Durant, y era de esperarse, después de reunir a Giannis Antetokounmpo, Chris Paul, Paul George, Luka Doncic, Nikola Jokic y Damien Lillard.

El primer jugador que pidió protagonismo fue Zion Williamson, quien al parecer se quedó con ganas de estar en el concurso de clavadas y se despachó con este par.

Zion throwing down oop slams in his 1st #NBAAllStarGame on TNT! 💥

Steph Curry, quien ganó el premio en el concurso de triples, puso en práctico esa puntería lejana y hasta se dio el lujo de darse la vuelta para evitar ver cómo entraba el balón al aro.

WHAT A SHOT! THE #NBAALLSTAR GAME IS LIVE RIGHT NOW ON TNT! 🍿📺

Stephen Curry hits the three and reacts on TNT! pic.twitter.com/qvj04p8c0A

— NBA (@NBA) March 8, 2021