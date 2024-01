Precio, qué incluye y lo que necesitas saber sobre la llegada de la NBA a Prime Video

Lo que necesitas saber: El plan es que en Prime Video transmitan partidos todos los lunes y los fines de semana, con comentarios en vivo de locutores en español. También se integra NBA League Pass al servicio de Prime Video

Uhhhhh chulada… para quienes tienen Prime Video. Oh sí, ahora será posible echarte algunos juegos de la NBA en streaming a través de Prime Video, incluido en la suscripción de quienes tienen Amazon Prime.

La NBA y Amazon llegaron a un acuerdo para que Prime Video tenga hasta 50 partidos por temporada, incluyendo tanto temporada regular como los siempre amados playoffs ¡órale!

¿Qué podrás ver de la NBA ahora que llega a Prime Video?

El plan es que en Prime Video transmitan partidos todos los lunes y los fines de semana, con comentarios en vivo de locutores en español y toda la cosa. Por ahora la opción de ver juegos de NBA en Prime Video sólo estaba disponible en Brasil, pero la neta es que en México no nos gusta quedarnos atrás y ahí vamos.

Prime Video transmitirá en vivo hasta dos juegos los lunes y fines de semana durante el resto de la temporada regular 2023-24, además de hasta 19 juegos de playoffs. Si ya eres suscriptor, nomás asegúrate de tener un lugar cómodo para la NBA… y si aún no lo eres, todavía tienes tiempo. Las primeras transmisiones serán el lunes 22 de enero con el 76ers vs Spurs y Hawks vs Kings.

NBA League Pass también llega a Prime Video

Ahhh cierto, el acuerdo también incluye la integración de NBA League Pass a Prime Video.

Ahora te puedes suscribir a NBA League Pass a través de Prime Video y ver todos los juegos de la NBA en vivo y on demand: temporada regular, NBA All-Star, los Playoffs y las finales. También tendrás opción de ver la transmisión del equipo local o visitante, y podrás ver los partidos en dispositivos móviles con visualización optimizada para adaptarse a pantallas más pequeñas. Experiencia completa.

Lo sabemos, la invasión del streaming nos tiene un poco cansados y seguro más de uno habrá dicho algo como: “¿ooooooootra plataforma? Ya gastamos demasiado”, y tendrían razón. Pero por acá no hablamos de un acuerdo que implicará exclusividad (al menos por ahora), Prime Video se une como una opción más para disfrutar la NBA.

El precio de Prime Video en México es de 99 pesos mensuales y 899 anuales. Mientras tanto, el precio de NBA League Pass va desde 210 pesos mensuales y 1030 anuales. Precios vigentes para este 17 de enero.

