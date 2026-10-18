Lo que necesitas saber:

Barcelona suma 11 partidos consecutivos con victoria

El invicto del Barcelona se podría terminar esta semana después de 11 triunfos al hilo, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, pues le toca visitar al actual bicampeón, en París, estamos hablando del PSG, que si bien no ha comenzado de lo mejor en la Ligue 1, es un candidato al título, así que este partido es el plato principal para el amplio menú que nos ofrece el torneo europeo. 

¿Hay algún otro torneo que sea capaz de reunir en la misma cancha al campeón de la Premier League y al de la Bundesliga? La respuesta es que sí, el Mundial de Clubes, pero mientras éste llega, Bayern Munich y Arsenal se enfrentan en la Champions League, así que toma nota para tus horarios y transmisiones para esta jornada de Champions.

Barcelona, Champions League
Fotografía @ChampionsLeague vía X

Agenda Champions para este martes 20 de octubre

Al Barcelona se le viene una semana sumamente exigente, ya que este fin de semana juega el clásico contra Real Madrid, pero antes debe jugar frente al PSG, en un partido que reúne al mejor equipo de Europa en la actualidad y al mejor equipo de Europa en los últimos dos años.

Este partido marca reencuentros, pues en DT del PSG, Luis Enrique, jugó y dirigió al Barcelona. Además, Ferran Torres se reencontrará con los que fueron sus compañeros de equipo antes de convertirse en Campeón del Mundo.

Ferran en el PSG
Ferran en el PSG

El Porto de Santi Giménez se mide al PSV Eindhoven, equipo al que conoce bien por su etapa anterior en la Eredivisie con el Feyenoord, así que tal vez tenga más tiempo en la cancha esta vez respecto a los cinco minutos que le dieron ante el Betis la semana pasada.

PartidoHoraTV
Fenerbahçe vs Slavia Praga10:45Fox One
Sabah vs Borussia Dortmund10:45HBO Max y TNT Sports
PSG vs Barcelona13:00HBO Max y TNT Sports
Napoli vs Bodo13:00HBO Max
Manchester City vs AEK13:00Fox One
Liverpool vs Villarreal13:00HBO Max y Space
Roma vs Slovan Brastislava13:00Fox One
Stuttagrt vs Atlético de Madrid13:00HBO Max
Porto vs PSV Eindhoven13:00Fox y Fox One

Agenda Champions para este miércoles 21 de octubre

Para el cierre de la tercera jornada de la fase liga de la Champions League el plato fuerte es el que protagonizan Bayern Munich y Arsenal, ambos campeones de sus respectivas ligas.

Arsenal
Fotografía @Arsenal vía X

Pero ojito con el partido matutino entre Como 1907 y Manchester United, que solo ha ganado un partido en la Premier League, así que se pueden chamaquear a los Red Devils en Italia.

Si eres fan del Real Madrid, los merengues reciben al Leipzig, que será la última prueba antes del clásico contra Barcelona, y acá si podrá jugar Vinicius, aunque la neta anda por la calle de la amargura esta temporada.

PartidoHoraTV
Lille vs Galatasaray10:45HBO Max y TNT Sports
Como 1907 vs Manchester United10:45Fox One
Real Betis vs Feyenoord13:00Fox y Fox One
Inter de Milán vs Shakhtar13:00HBO Max y TNT Sports
Real Madrid vs Leipzig13:00Fox One
Aston Villa vs Viking13:00Fox One
Bayern Munich vs Arsenal13:00HBO Max
Sporting de Lisboa vs Linz13:00HBO Max y Space
Brujas vs Lens13:00Fox One

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Le apasiona el mundo de la Fórmula 1 y el automovilismo. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de México,...

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