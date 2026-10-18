Lo que necesitas saber: Barcelona suma 11 partidos consecutivos con victoria

El invicto del Barcelona se podría terminar esta semana después de 11 triunfos al hilo, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, pues le toca visitar al actual bicampeón, en París, estamos hablando del PSG, que si bien no ha comenzado de lo mejor en la Ligue 1, es un candidato al título, así que este partido es el plato principal para el amplio menú que nos ofrece el torneo europeo.

¿Hay algún otro torneo que sea capaz de reunir en la misma cancha al campeón de la Premier League y al de la Bundesliga? La respuesta es que sí, el Mundial de Clubes, pero mientras éste llega, Bayern Munich y Arsenal se enfrentan en la Champions League, así que toma nota para tus horarios y transmisiones para esta jornada de Champions.

Fotografía @ChampionsLeague vía X

Agenda Champions para este martes 20 de octubre

Al Barcelona se le viene una semana sumamente exigente, ya que este fin de semana juega el clásico contra Real Madrid, pero antes debe jugar frente al PSG, en un partido que reúne al mejor equipo de Europa en la actualidad y al mejor equipo de Europa en los últimos dos años.

Este partido marca reencuentros, pues en DT del PSG, Luis Enrique, jugó y dirigió al Barcelona. Además, Ferran Torres se reencontrará con los que fueron sus compañeros de equipo antes de convertirse en Campeón del Mundo.

Ferran en el PSG

El Porto de Santi Giménez se mide al PSV Eindhoven, equipo al que conoce bien por su etapa anterior en la Eredivisie con el Feyenoord, así que tal vez tenga más tiempo en la cancha esta vez respecto a los cinco minutos que le dieron ante el Betis la semana pasada.

Partido Hora TV Fenerbahçe vs Slavia Praga 10:45 Fox One Sabah vs Borussia Dortmund 10:45 HBO Max y TNT Sports PSG vs Barcelona 13:00 HBO Max y TNT Sports Napoli vs Bodo 13:00 HBO Max Manchester City vs AEK 13:00 Fox One Liverpool vs Villarreal 13:00 HBO Max y Space Roma vs Slovan Brastislava 13:00 Fox One Stuttagrt vs Atlético de Madrid 13:00 HBO Max Porto vs PSV Eindhoven 13:00 Fox y Fox One

Agenda Champions para este miércoles 21 de octubre

Para el cierre de la tercera jornada de la fase liga de la Champions League el plato fuerte es el que protagonizan Bayern Munich y Arsenal, ambos campeones de sus respectivas ligas.

Fotografía @Arsenal vía X

Pero ojito con el partido matutino entre Como 1907 y Manchester United, que solo ha ganado un partido en la Premier League, así que se pueden chamaquear a los Red Devils en Italia.

Si eres fan del Real Madrid, los merengues reciben al Leipzig, que será la última prueba antes del clásico contra Barcelona, y acá si podrá jugar Vinicius, aunque la neta anda por la calle de la amargura esta temporada.