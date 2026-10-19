El gobierno de Francia busca el toque de queda en distintas ciudades del país tras las protestas y manifestaciones.

Lo que necesitas saber: El gobierno de Francia busca el toque de queda en distintas ciudades del país.

El gobierno de Emmanuel Macron va por el toque de queda en distintas ciudades de Francia como reacción a las protestas de estudiantes —a las que se han sumando otros movimientos sociales de trabajadores y sindicatos.

Además del cierre del Louvre en apoyo al movimiento de estudiantes y como denuncia contra la represión de los policías, de acuerdo con los sindicatos y la dirección de este museo.

Foto: @afpfr.

Gobierno de Francia va por el toque de queda

El lunes 19 de octubre, el primer ministro Sébastien Lecornu explicó que arrancarán con un plan para imponer toques de queda parciales en distintas ciudades —eso incluye a París. ¿Por qué?

Según Lecornu, es para evitar disturbios y robos en comercios. “He pedido a los prefectos que decreten algunos toques de queda esta noche para proteger bienes y servicios”, dijo.

Foto ilustrativa: Pexels.

Por lo pronto, la prefectura de Marsella anunció la prohibición de cualquier manifestación desde las 12 hasta las 8 de la noche para el lunes 19 de octubre.

Esta decisión va en contexto a las marchas y protestas del fin de semana del 17 y 18 de octubre, a las que reaccionó Emmanuel Macron, quien declaró que se aplicará “todo el peso de la ley” contra quienes causaron daños durante las manifestaciones.

El intento de renuncia del ministro del Interior

Por otra parte, el ministro del Interior de Francia Laurent Nuñez intentó renunciar —al ser responsable de la seguridad “fallida” durante las protestas.

O, bueno, intentó presentar su renuncia, así lo explicó el Palacio del Elíseo, la mañana del lunes 19.

Sin embargo, Macron no aceptó y en su lugar pidió que analicen cómo mejorar la seguridad durante las manifestaciones y, otra vez, presentar a quienes causaron daños ante “la justicia”.

Foto: @NunezLaurent.

Macron planea, de acuerdo con Reuters, llevar a cabo mesas de diálogo con estudiantes, profes y sindicalistas para abordar las propuestas de soluciones a sus demandas.

El cierre del Louvre

“Estamos orgullosos de anunciarles que estamos bloqueando el museo más grande del mundo”, se leyó cerca del Louvre.

Lo que se sabe del cierre parcial del Museo del Louvre es que se trata de una especie de apoyo hacia el movimiento estudiantil.

Vale mencionar que el fin de semana del 17 y 18 de octubre se realizaron marchas con distintas causas en varios países de Europa, desde Francia hasta Italia y Portugal.