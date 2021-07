¡Gánate uno de estos tres espectaculares kits durante las finales de la NBA!

¿Listos para ser consentidos durante las finales de la NBA? Los Phoniex Suns y los Milwaaukee Bucks son los protagonista de este año en la batalla por el título en la mejor liga del mundo del basquetbol, luego de coronarse en la Conferencia Oeste y Este, respectivamente,

Para llegar a su tercer final, los Suns dejaron en el camino a los Lakers de LeBron James y a los Clippers de Kawhi Leonard, mientras que los Bucks despacharon a los Brooklyn Nets y a los Atlanta Hawks.

Como consecuencia tenemos un atractivo encuentro protagonizado por el veterano Chris Paul y el vertiginoso Giannis Antetokounmpo, pero eso no es todo, ya que para estas finales el tío NBA pensó en ti con tres espectaculares kits que deben ser parte de tu colección.

¿Cómo me puedo ganar uno de estos kits NBA?

Es sencillo si eres un verdadero master y también si no lo eres tanto, siempre y cuando vivas en la Ciudad de México o en el área metropolitana. Si cumples con este requisito, simplemente toma tu tiempo para estudiar un poco y quédate atento a las instrucciones, pues esta dinámica consta de tres sencillos pasos repartidos en tres días consecutivos.

Antes de explicar la dinámica debes seguir las cuentas de NBA México en Twitter, Facebook e Instagram, así como a las cuentas de Sopitas Deportes en Facebook e Instagram.

Los ganadores serán las primeras tres personas que que cumplan correctamente con las tres dinámicas y NBA México los contactará para recibir estos regalazos. De esta manera, tendrás chance de entrarle a esta dinámica en el día 2 o incluso en el día, pero te recomendamos empezarla desde el día 1.

¿Listos para la dinámica para llevarte un kit de las NBA Finals?

Día 1

El miércoles 7 de julio, cerca de las 19:00 horas, habilitaremos un quiz para verdaderos expertos y lo que debes hacer es contestarlo con calificación PER-FEC-TA, o sea, con 10 de calificación. Si sacas cualquier otra calificación, puedes intentarlo de nueva cuenta hasta que logres los 10 puntotes.

Una vez que tengas calificación perfecta, toma un screenshot y adjúntalo en este link. 👈

Día 2

El jueves 8 de julio, fecha del segundo juego de las finales, debes estar atento a partir de las 19:00 horas de nuestras publicaciones en Twitter, pues ahí te pediremos que nos compartas una imagen referente a tu pasión por la NBA. No olvides usar @Sopitas y @NBAMex, así como #NBAPasaEnCasa y #NBAFinalsXSopitas. Pero OOOOOJO ACÁ, para evitar que alguien “pida una foto prestada de internet”, en esa imagen que subas deberás incluir un papel que diga #NBAFinalsXSopitas. Puede ser en hoja de papel, cartulina, servilleta, como quieras. Solo deja muy claro que la foto es de tu autoría.

Una vez realizada tu publicación, copia la url de tu respuesta y pégala en este link. 👈

Día 3

El día de la verdad es el viernes 9 de julio y deberás ponerte al tiro del Facebook de Sopitas Deportes. Ahí, cerca de las 19:00 horas lanzaremos la convocatoria para que nos compartas otra imagen, así que prepara tus artículos más preciados. Y de la misma manera que el paso anterior, en esa foto deberás agregar un papel que diga #NBAFinalsXSopitas nomás para asegurarnos que la foto es tuya y de nadie más.

Publica la imagen en los comentarios y tómale otra captura de pantalla, la cual deberás adjuntar en el campo correspondiente de este link. 👈

IMPORTANTE

– Deberán seguir a Sopitas y SopitasDeportes en todas sus redes sociales (Facebook e Instagram). De no hacerlo quedarán descalificados automáticamente.

– Los ganadores serán los primeros que cumplan con todos los pasos correctamente.

– Pondremos los nombres de los ganadores en esta nota, así que estén al pendiente de ella.

– Esta dinámica comienza el 7 de julio y termina el 9 de julio de 2021.

– Los ganadores serán notificados el mismo 9 de julio de 2021 (así que estén muy atentos a sus mails y a esta nota).

– Es importante que sus cuentas de Twitter y Facebook no estén protegidas (que no sean privadas, pues), ya que debemos verificar que hayan seguido todos los pasos de manera correcta.

– Este concurso es para mayores de edad.

– Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.

¡Buena suerte!