Lo que necesitas saber: Si todo sale bien, podríamos tener una nueva liga de la NBA en Europa para 2027

¿Una Champions League de la NBA en Europa? Suena algo complicado considerando que ya existe la EuroLiga, pero sí, la NBA tiene toda la intención de crear una liga entre equipos europeos, a la cual se clasificarían según su desempeño en la liga local. ¡Órale!

Foto: NBA

NBA trabaja en una liga en Europa

“Según el plan que se está explorando, la nueva liga se integraría en el panorama actual del baloncesto europeo, y los equipos también participarían en sus respectivas ligas nacionales. Además de los equipos permanentes, la liga ofrecería a los clubes una vía de clasificación basada en el mérito deportivo”, señala la NBA en un comunicado.

“Digamos que es una liga de 14 a 16 equipos con algunas franquicias permanentes en algunas ciudades. Una competición abierta para que todos los demás clubes puedan participar en las ligas de primer nivel; se podría organizar una especie de torneo play-in para que el resto de equipos de Europa pudieran participar en esta liga”, explicó Mark Tatum, comisionado adjunto de la NBA, en una conferencia de prensa retomada por talkSPORT.

Foto: NBA

El proyecto se trabaja en conjunto entre la NBA y la FIBA, y fue ventilado desde marzo, pero se han dado diferentes actualizaciones a lo largo de estas semanas. Una de ellas es que, a diferencia de la EuroLiga, no se permitiría la integración de clubes fuera de Europa con excepción de equipos de Israel (por eso de su amistad con Estados Unidos).

En la EuroLiga se estudia la posibilidad de que ingrese el Dubai BC, de Emiratos Árabes, pero NBA y FIBA están decididos a que no lo dejarían jugar en su nueva liga europea.

NBA planea crear una liga en Europa / Foto: Getty

Liga de NBA Europa arrancaría en 2027

Ahora bien, habría que esperar un rato para ver una liga de la NBA en Europa, pues todo apunta a que, en caso de ver la luz, tendríamos su temporada debut en el 2027.

“Estamos al menos a un par de años del lanzamiento, debemos asegurarnos de consultar con todas las partes interesadas”, declaró Adam Silver, comisionado de la NBA, a principios de junio.

Y es que la NBA está presentando el proyecto a los equipos de la EuroLiga, precisamente para tentar el terreno de si les resultaría atractiva como una competencia paralela. Recordemos que la NBA ya tuvo un fracaso feo queriendo ir a Europa en 1975, por lo que ahora no quieren arriesgarse.

Por ahora se sabe que los partidos de esta nueva liga de la NBA en Europa se jugarían a 40 minutos, en lugar de los 48 de la NBA en Estados Unidos.

Foto: NBA

¿Qué equipos se unirán a la NBA Europa?

Aunque los directivos de equipos como Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y más, acudieron a una reunión con representantes de la NBA en Londres, aún no está confirmada la participación oficial de ninguno. Es más, algunos ya hasta renovaron sus licencias con la Euroliga por 10 años, como el Panathinaikos, el FC Bayern de Múnich y el EA7 Emporio Armani Milán.

Y es que hasta ahora no tienen claro el plan de la NBA en cuanto a las ganancias que recibirían en caso de unirse. Si bien, saben que el proyecto tardará tiempo en agarrar fuerza, al parecer no les gustó que lo único claro (hasta ahora), fuera la cuota de entrada que se estima sea de 500 millones de euros.

La cosa no pinta tan fácil y muchos equipos no están convencido de dejar la Euroliga si eso significa hacer aún lado a otros históricos.