Lo que necesitas saber: La NFL ya visitó Brasil con dos partidos de temporada regular: en el 2024 con las Águilas de Filadelfia vs Empacadores de Green Bay y, en el 2025, con Los Cargadores de Los Ángeles vs Los Jefes de Kansas City.

La NFL llegó a Brasil para quedarse. Hace poco, Roger Goodell, comisionado de la NFL, confirmó que el primer juego de la próxima temporada regular será nada más y nada menos que en el emblématico Estadio Maracaná. Ahora se confirma uno de los primeros equipos que se enfrenta

Apenas en septiembre del 2025, los Jefes de Kansas City se enfrentaron a Los Cargadores de Los Angeles en la Corinthians Arena de Saõ Paulo… ahora van Los Vaqueros, ¿contra quién?

Aficionados en Brasil / Fotografía @Chiefs

Falta conocer al rival que tendrá Dallas en Brasil

Primero fue un trascendido: “Dallas jugará en las tierra del rey Pelé”. Luego, quedo completamente confirmado: “Los ‘Boys’ van rumbo a Brasil”, anunciaron Los Vaqueros en su cuenta oficial.

El anuncio se da luego de que quedara bien planchado el encuentro de la NFL que se realizará en Melbourne: Carneros de Los Ángeles vs 49ers de San Francisco. Juegazo que será recordado como el primer juego de la NFL que se realizará en Australia.

La NFL jugará en Brasil su primer partido del 2026

En los últimos años la NFL se ha esforzado por llevar su competencia fuera de Estados Unidos. La intención es aumentar el número de los aficionados y claro, explorar nuevos mercados.

Afortunadamente para ellos, la apuesta les ha dado frutos. Tan solo en el 2025 lograron conseguir juegos en Brasil, Irlanda, Inglaterra, Alemania y España. Aunque eso no es todo, ya tenemos confirmado su primer juego internacional del 2026; el inicio de la temporada será en el Estadio del Maracaná.

“El juego NFL Rio es una realidad. En la temporada 2026, el icónico Estadio del Maracaná recibirá su primer inicio en la NFL.”

Y no podría ser de otra manera, la NFL preparó todo una fiesta para el juego entre los Cargadores vs Jefes, con Karol G en el show de medio tiempo. Las acciones en el campo más la música y el ambiente en las gradas hicieron una experiencia inolvidable en el Corinthians Arena.