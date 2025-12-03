¿Horarios y dónde ver los juegos de Navidad de la NFL?

Lo que necesitas saber: Enrique Garay y Raúl Allegre se harán cargo de la transmisión del Lions vs Vikings.

Les traemos el plan perfecto para Navidad… bueno, solo a los aficionados de la NFL. Y es que de los tres juegos navideños que tendremos en el 2025, dos serán transmitidos por Netflix.

Mientras que, el Kansas City Chiefs vs Denver Broncos, seguramente el más esperado por los aficionados y claro, las swifties va por Prime Video.

Captura de pantalla

Juegos de Navidad de la NFL en Netflix

Ahora sí, vamos a lo mero bueno. El primer juego de Navidad de la NFL del 2025 será el Dallas Cowboys vs Washington Commanders a las 12:00 hrs. Le sigue el Detroit Lions vs Minnesota Vikings a las 15:30 hrs.

Ambos partidos estarán disponible en Netflix. Y antes de que lo pregunten, solo será necesario tener una suscripción sea cual sea; desde la estándar hasta la premium. No tienen que contratar ningún plan especial ni nada por el estilo.

Así que, pueden suscribirse o buscar un amigo que ya tenga su cuenta y quiera ver los partidos con ustedes.

Juego Fecha y hora

(Tiempo de México) Sede Transmisión Dallas Cowboys vs Washington Commanders 25 de diciembre

12:00 hrs Northwest Stadium Netflix Detroit Lions vs Minnesota Vikings 25 de diciembre

15:30 hrs U.S. Bank Stadium Netflix

Juegos de Navidad de la NFL / @NetflixLAT

En la transmisión en español podrán escuchar la narración de Miguel Gurwitz y Rolando Cantú en el juego entre Cowboys vs Commanders. Mientras que, Enrique Garay y Raúl Allegre se harán cargo de la transmisión del Lions vs Vikings.

Y para aquellos que quieran escuchar la narración en inglés, podrán disfrutar de Ian y Noah Eagle, Kay Adams, Manti Te’o, Nate Burleson, Michael Irvin y a Seth Rollins.

¿Dónde ver el Kansas City Chiefs vs Denver Broncos?

El plato fuerte navideño de la NFL, será el Kansas City Chiefs vs Denver Broncos que se jugará a las 19:15 hrs y estará disponible también en plataforma de streaming, pero en Prime Video por el paquete “Thursday Night Football”.

Juego Fecha y hora

(Tiempo de México) Sede Transmisión Kansas City Chiefs vs Denver Broncos 25 de diciembre

19:15 hrs Arrowhead Stadium Prime Video

Ahora sí, ya tienen plan para disfrutar del recalentado ya sea junto a la familia o de forma individual.