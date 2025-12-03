¿Horarios y dónde ver los juegos de Navidad de la NFL?

Lo que necesitas saber:
Enrique Garay y Raúl Allegre se harán cargo de la transmisión del Lions vs Vikings.
Les traemos el plan perfecto para Navidad… bueno, solo a los aficionados de la NFL. Y es que de los tres juegos navideños que tendremos en el 2025, dos serán transmitidos por Netflix.
Mientras que, el Kansas City Chiefs vs Denver Broncos, seguramente el más esperado por los aficionados y claro, las swifties va por Prime Video.
Juegos de Navidad de la NFL en Netflix
Ahora sí, vamos a lo mero bueno. El primer juego de Navidad de la NFL del 2025 será el Dallas Cowboys vs Washington Commanders a las 12:00 hrs. Le sigue el Detroit Lions vs Minnesota Vikings a las 15:30 hrs.
Ambos partidos estarán disponible en Netflix. Y antes de que lo pregunten, solo será necesario tener una suscripción sea cual sea; desde la estándar hasta la premium. No tienen que contratar ningún plan especial ni nada por el estilo.
Así que, pueden suscribirse o buscar un amigo que ya tenga su cuenta y quiera ver los partidos con ustedes.
|Juego
|Fecha y hora
(Tiempo de México)
|Sede
|Transmisión
|Dallas Cowboys vs Washington Commanders
|25 de diciembre
12:00 hrs
|Northwest Stadium
|Netflix
|Detroit Lions vs Minnesota Vikings
|25 de diciembre
15:30 hrs
|U.S. Bank Stadium
|Netflix
En la transmisión en español podrán escuchar la narración de Miguel Gurwitz y Rolando Cantú en el juego entre Cowboys vs Commanders. Mientras que, Enrique Garay y Raúl Allegre se harán cargo de la transmisión del Lions vs Vikings.
Y para aquellos que quieran escuchar la narración en inglés, podrán disfrutar de Ian y Noah Eagle, Kay Adams, Manti Te’o, Nate Burleson, Michael Irvin y a Seth Rollins.
¿Dónde ver el Kansas City Chiefs vs Denver Broncos?
El plato fuerte navideño de la NFL, será el Kansas City Chiefs vs Denver Broncos que se jugará a las 19:15 hrs y estará disponible también en plataforma de streaming, pero en Prime Video por el paquete “Thursday Night Football”.
|Juego
|Fecha y hora
(Tiempo de México)
|Sede
|Transmisión
|Kansas City Chiefs vs Denver Broncos
|25 de diciembre
19:15 hrs
|Arrowhead Stadium
|Prime Video
Ahora sí, ya tienen plan para disfrutar del recalentado ya sea junto a la familia o de forma individual.