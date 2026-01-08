Lo que necesitas saber: Los jugadores exigen el pago de los bonos prometidos por su federación, lo cual también les ocurrió rumbo al Mundial 2026

Nigeria está en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025 (2026 ya), pero se dice y se cuenta que en una de esas no juega su partido a manera de protesta. ¿Qué rayos está pasando como para llegar a eso?

Pues reportan que otra vez andan con un tema de falta de pagos y eso los llevaría a boicotear a su federación y quedar fuera de la Copa. Ahí te va el chisme completo.

¿Nigeria no jugará los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones?

Este chisme viene de Olúwashínà Okeleji, periodista deportivo que escribe para la BBC. Explicó que los jugadores de Nigeria no han recibido los bonos prometidos por sus triunfos en el torneo.

Nigeria despachó a Tanzania, Túnez, Uganda y Mozambique, pero supuestamente no han recibido los distintos bonos que les prometió la Federación por cada triunfo en la Copa Africana de Naciones.

Y según el citado periodista, amenazaron con no viajar a Marrakech para su partido de cuartos de final contra Argelia a modo de protesta. El viaje debe ser este jueves, 8 de enero, ya que el partido es el sábado.

“El equipo sigue concentrado pero NO entrenará ni viajará a Marrakech el jueves si esto no se resuelve”, escribió en sus redes sociales.

La Federación de Nigeria garantiza los pagos y todo quedaría en susto

Lo último escrito por Okeleji es que Nigeria sí entrenó este miércoles y todo apunta a que harán el viaje para jugar contra Argelia. Y es que la Federación garantiza que los jugadores sí recibirán los pagos, pues dicen que el Banco Central de ese país ya está procesando el billete y le caerá directamente a cada uno en su cuenta personal.

Pero bueno, de cualquier forma andaremos pendientes de que efectivamente Nigeria haga el viaje para disputar los cuartos de final.

No es nuevo en Nigeria eso de la falta de pagos

¿Por qué los jugadores de Nigeria protestarían al grado de no jugar? Digo, cualquiera pensaría que pueden esperar a que termine el torneo para reclamar, ¿no? Pues no, porque no es algo nuevo y de hecho el antecedente más reciente ocurrió apenas en noviembre.

Las Súper Águilas se preparaban para el repechaje africano rumbo al Mundial 2026, pero de plano un día protestaron y no entrenaron previo a jugar contra Gabón, exigiendo el pago de bonos y primas que les debían ¡desde dos años atrás!

Como sabes, Nigeria no clasificó al Mundial 2026, y si bien no podemos decir que fue por eso, sin duda algo tuvo que afectarles, sobre todo en la concentración. Seguramente les impactó más eso que el supuesto vudú de RD del Congo.

Ese asunto se solucionó, pero por eso se muestran tan poco tolerantes ahora que igual se andan tardando en darles sus bonos durante la Copa Africana de Naciones. Y por si fuera poco, también hay un antecedente de falta de pagos a la Selección Femenil tras el Mundial de 2023, así que creemos por acá que está bien justificado ponerse al tiro con esa Federación. Perdona la palabrota, pero ya estuvo suave.