Las amenazas del padre de Nikita Mazepin a Haas en ‘Drive To Survive’: “Alguien tiene ventaja”

Nikita Mazepin dejó de ser piloto de Haas como consecuencia del conflicto entre Ucrania y Rusia antes de comenzar la temporada 2022 de Fórmula 1. Pero antes de que esto sucediera, tuvo un año complicado. 5 abandonos y el lugar 18 como su mejor actuación en la campaña, desataron los memes e incluso burlas en redes sociales, algo que no fue sencillo para el piloto.

Haas cambió a sus dos pilotos al terminar 2020; tras la salida de Romain Grosjean y Kevin Magnussen, llegó la oportunidad de Mazepin junto a Mick Schumacher de escribir una nueva historia como novatos. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados nuevamente y además de no sumar puntos en el campeonato, hubo momentos de alta tensión en el paddock.

La familia de Mazepin colaboró de manera importante con los ingresos del equipo. Esto lo explica Guenther Steiner en ‘Drive To Survive’, producción de Netflix que muestra cómo se vivieron los abandonos y choques del ruso en el interior de la escudería.

“Si no hubiéramos buscado socios y patrocinadores, no habría muchas posibilidades de estar aquí. No son los colores rusos. Podrían ser de Estados Unidos o Gran Bretaña“, asegura el jefe del equipo. Más adelante, se muestra que parte de la relación involucró cuestiones como sesiones de fotos para Uralkali en compañía de Mick Schumacher.

La amenaza de Dmitry Mazepin a Haas por los resultados de Nikita

Durante el capítulo cuatro de la cuarta temporada de ‘Drive To Survive’, la producción profundiza en la situación de Haas. Ya se sabía que el equipo atravesó situaciones muy complicadas; no obstante, estas se reflejaron en la frustración de Mazepin por no poder competir contra su compañero o contra el resto de la parrilla.

La cercanía de Nikita con su padre, Dmitry Mazepin, quedó más que clara durante este episodio y tuvo impacto en todo el equipo. Guenther Steiner tuvo que trabajar con Schumacher adaptándose de mejor manera y un Mazepin que incluso aseguró tener un auto diferente al del alemán.

“No se puede conducir. Todo lo que hice en la otra serie ahora es imposible. Es genial invertir en el próximo año, pero debo conducir ahora. No entiendo cómo lo conduce. Debemos hablar de eso, ver si podemos resolverlo. No compito, solo intento mantenerme en la pista“, dijo Nikita después del GP de Barcelona.

Consecuencia de ello, Dmitry Mazepin también analizó sus posibilidades para presionar a Haas. El empresario aparece hablando con otro elemento del equipo y avisa que podría retirar el patrocinio principal para presionar. Asimismo, concuerda en que Mick Schumacher tiene ventaja en la pista.

“Si esto no cambia, enviaré una carta oficial para dejar de financiarlos y competir. Será un gran problema con el dinero. Ellos decidirán qué hacer porque no seguiremos con esto. Si quitamos a Uralkali ya no competiremos. Todos saben que alguien tiene ventaja“, sentenció.