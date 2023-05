Nikola Jokic es el máximos responsable de que los Denver Nuggets están por primera vez en su historia en las finales de la NBA gracias a una temporada espectacular, en la cual ha conseguido su mejore rendimiento desde 2015, el año en el cual llegó a la NBA, pero llegar a esta punto no ha sido cosa sencilla.

El jugador serbio arribó a Denver después de ser seleccionado en la segunda ronda del draft del 2014, con el pick 41, aunque la franquicia de la NBA lo dejó un año más en la liga de su país. En 2015 viajó a Denver de manera definitiva y durante el vuelo se hizo una promesa: No más refresco de cola.

La transformación de Nikola Jokic tras dejar el refresco

Al igual que a muuuuuuchos mexicanos, a Jokic le encantaba tomarse un refresquito. Era adicto a cierto refresco de cola, por lo que no sólo se echaba un vaso, sino dos o tres litros por día. Sólo evitaba tomar refresco por las mañanas, pues le caía mal, pero una vez finalizados sus entrenamientos, volaba por su refresco y no paraba hasta la noche. “Después de los entrenamientos ya no podía parar, era un vaso detrás de otro“.

Nikola Jokic llegó a pesar 136 kilogramos

Esto lo hizo en algún momento una personas obesa, pues pesaba 136 kilogramos, aunque también hay considerar que mide 2.11 metros de estatura, por lo cual no hay que esperar que ande en los 70 kilogramos. El talento para jugar basquetbol siempre lo ha distinguido, sin embargo, el sobrepeso lo hizo un jugador lento.

Consciente de ello, Jokic se propuso dejar ese refresco, de lo contrario en sueño de jugar en la NBA acabaría pronto, y es que desde los entrenamientos se dio cuenta de la exigencia física que representa la NBA, por lo cual comenzó una transformación física que se ha plasmado en su rendimiento.

“En mi primer vuelo a Denver me tomé la última coca. Desde entonces nada, ni una. Me gusta ver que no la necesito”, dijo en 2017.

Bajó 26 kilos antes de llegar a la NBA

Jokic no podía hacer una sola lagartija en su momento más crítico pese a ser considerado un atleta. Además de tomar hasta tres litros de refresco todos los días, consumía constantemente un pan relleno de queso típico de Serbia.

Cuando Denver lo seleccionó en el draft del 2014, cuenta la leyenda que Nikola estaba dormido, por lo cual su hermano tuvo que despertarlo para que pudiera tomar la llamada de los Nuggets, y tras colgar el teléfono se volvió a dormir. Pese a tener talento, Jokic no se tomaba el basquetbol muy en serio, motivo por el cual los Nuggets prefirieron que se quedara un año más en Serbia.

Nicola Jokic antes de la cuarentena de la pandemia

En ese periodo Barcelona intentó su fichaje como una especie de escala previa a la NBA, pero retiró su oferta después de un pésimo partido, en el cual fue superado físicamente, principalmente e la defensiva y fue entonces cuando la dolorosa el orgullo a Jokic, quien dejó el refresco y ese pan relleno de queso.

Como consecuencia, Jokic bajó hasta 26 kilogramos, su rendimiento comenzó a subir y los Nuggets no dudaron en llevarlo a Denver en 2015.

La rutina que lo llevó a su actual transformación

El 11 de marzo de 2020, la NBA suspendió el torneo debido a la pandemia de COVID y casi tres meses después anunció el regreso en la famosa burbuja de Orlando. Previo al reinicio de la temporada, Jokic sorprendió por su estado físico, y el responsable de esa transformación fue Felipe Eichenberger, quien se encargó de la dieta del jugador y de las rutinas físicas durante el periodo de encierro.

Por primera vez en su vida, Jokic lució el abdomen marcado después de bajar más de 10 kilogramos. Previamente había aceptado que estaba pasado de peso otra vez, pero en un periodo de tres meses volvió a dar una lección de autodeterminación.

Si bien para los playoffs del 2023 pesa 129 kilogramos, Nikola Jokic ha ganado músculo, lo cual lo ha convertido en un jugador más ágil y preciso, y un auténtico torbellino que promedio más de 29 puntos por juego en estos playoffs, en los cuales borró de la duela a los Lakers de LeBron James en cuatro juegos y es considerado por muchos como el mejor pivot pasador de todos los tiempos.

Nikola Jokic tiene a los nuggets en las finales

El rendimiento de Jokic en la NBA, sin refresco ni pan

En cuanto a su rendimiento en temporada regular, Jokic casi ha triplicado su promedio de puntos por partido respecto a su primera temporada en la NBA.

Temporada Promedio de puntos Asistencias 2015-16 10.0 2.4 2016-17 16.7 4.9 2017-18 18.5 6.1 2018-19 20.1 7.3 2019-20 19.9 7.0 2020-21 26.4 8.3 2021-22 27.1 7.9 2022-23 24.5 9.8

En playoffs, Jokic se convierte en una pesadilla y su promedio se ha disparado. Sin bien para este 2023, ha ido a la baja en cuanto a estadística de puntos, hay que echarle un ojo a las asistencias, que son su fuerte y por lo que se distingue de otros pivots.

Playoffs Promedio de puntos Asistencias 2019 25.1 8.4 2020 24.4 5.7 2021 29.8 5.0 2022 31.0 5.8 2023 29.9 10.3