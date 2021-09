Niño festeja como los fans de los Buffalo Bills tras vencer al cáncer

Si por algo son conocidos los fanáticos de los Bills, es por sus maneras alocadas de apoyar al equipo y muchas veces hemos visto que se lanzan desde lo alto de lo que sea para romper tablas -como en la lucha libre-, pero la celebración de un niño de 11 años, es sin duda la mejor.

Los Bills, como franquicia y sus aficionados tienen mucho que celebrar, primordialmente que el niño venció el cáncer y que el equipo tiene un futuro brillante, así que, el equipo de Buffalo tendrá un aliciente al iniciar una temporada que ya esperan con ansías.

Joshy Hutchinson, es el pequeño de 11 años, que fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en el mes de junio pasado. Tuvo que pasar innumerables horas en sesiones de quimioterapia en su lucha contra la enfermedad, a la que finalmente venció.

El joven fan venció al cáncer y como es costumbre al hacerlo, tenía que tocar la campana después de su última quimioterapia, pero llevó su emoción al siguiente nivel y siendo un fanático de los Bills, no era para menos que dicha celebración se volviera un poco alocada.

Antes de salir a tocar la campana, sonó la música de los Bills y Joshy usaba con orgullo el jersey de Josh Allen y un casco de los Bills. Después prepararon una tabla de cartón -con almohadas abajo, obvio- para que se lanzara al estilo Bills Mafia y finalmente fue a tocar la campana.

WATCH: 11-year-old Joshy Hutchison is a huge Buffalo #Bills fan and he decided to jump through a “table” following his last chemo session in Syracuse! His grandmother Karen Hutchison says he wants to go to a Bills game and meet Josh Allen. (Video via Karen Hutchison) #BillsMafia pic.twitter.com/pcQsvW2WTF

— 7 Eyewitness News (@WKBW) September 1, 2021