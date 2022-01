Noel León, el mexicano que se unirá al programa de desarrollo de pilotos de Red Bull

El automovilismo mexicano presume grandes noticias gracias a que Noel León se integró al Red Bull Junior Team, que le permitirá desarrollar sus habilidades como los grandes talentos de la escudería austriaca. Ahora competirá en el Formula Regional European Championship con Arden Motorsport.

Esto no quiere decir que está a un paso de la Fórmula 1, debido a que no se encuentra en el Junior Program; sin embargo, se espera que avance poco a poco hasta ser considerado para otras categorías. Aunque como cualquier otro piloto de México, Noel León crece de la mano de Checo Pérez y ya toma como referencia también a Pato O’Ward.

“Hay muchas personas que me inspiran a salir adelante, uno es Patricio O’Ward y el otro es Daniel Suárez, también Sergio Pérez. Mi papá los atendió en sus épocas de karts en el Autódromo de Monterrey y los he seguido mucho, espero algún día ser como ellos. Me ayudaron bastante dándome tips para el tipo fórmula, también corro Nascar y Dani me ayudó mucho con el tema de los óvalos, estoy muy agradecido con todos sus consejos porque en parte, mi triunfo también es de ellos“, declaró en una entrevista con Cancha.

¿Quién es Noel León y qué logró para llegar a Red Bull?

Aunque hoy tiene 17 años y es campeón de la NASCAR Challenge, cuando era pequeño veía crecer a otros pilotos regiomontanos como Pato O’Ward. Noel también presume el campeonato de Fórmula 4 Serial Championship en 2021 y durante este último año destacó por competir en esta categoría y compaginar con las carreras de NASCAR Peak.

“Noel León corrió F4 USA en Virginia sábado y domingo obteniendo tercero y segundo lugar. Al acabar su carrera voló a Monterrey llegando 15 minutos antes para correr en NASCAR Peak, saliendo desde atrás ya que no estuvo en la calificación“, explica un video publicado en su Instagram.

Con todo en contra, el piloto aprovechó la motivación de estar en casa para concretar una remontada espectacular. Del último lugar terminó segundo con una mínima diferencia de 0.114 con Rubén Rovelo, ganador de la carrera.

Detalles como ese llamaron la atención de Red Bull y otra buena noticia es que Noel León podrá estar relativamente cerca de Checo Pérez para seguir sus pasos: “Me subí a una increíble montaña rusa y estoy muy emocionado por lo que viene en 2022. Red Bull mostró mucha seguridad para llevarme al programa, lo cual tomo con gran orgullo y estoy muy agradecido por la oportunidad“, dijo el mexicano en el anuncio de su incorporación.