Ájale, puro crack: ¿Quiénes son los nominados al premio The Best de la FIFA?

¿Quién será el mejor jugador del mundo para la FIFA? Pues sabremos esa respuesta hasta el 17 de enero de 2022, pero lo que sí podemos conocer quiénes son los jugadores nominados al premio The Best en cada una de sus categorías.

La FIFA anunció a los nominados para todas las categorías que incluyen mejor jugador, mejor jugadora, mejor portero y mejor portera, además de mejor entrenador de futbol femenil y mejor director técnico de futbol varonil.

Como ya es costumbre, los aficionados pueden votar por sus favoritos, algo que también influirá en decidir quién es el The Best y serán aceptados hasta el 10 de diciembre. Se anunciarán a los tres finalistas a inicios de enero del 2022, así que a votar.

Un panel de expertos en futbol femenil y varonil, son los encargados de elegir a estos nominados para el premio The Best. Cabe destacar que un mexicano se encuentra en el panel de expertos para la categoría de varonil y se trata de Jared Borghetti, delantero de la Selección Mexicana.

Robert Lewandowski, Emma Heyes y Lucy Bronze tendrán la oportunidad de defender su premio The Best que ganaron en el 2020. Jurgen Klopp, fue el ganador de mejor DT en 2020, pero para este 2021 no logró entrar en la categoría.

Nominados premios The Best

Mejor jugadora de futbol

Stina Blackstenius de Suecia y pertenece al BK Hacken

Aitana Bonmatí de España y pertenece al Barcelona

Lucy Bronze de Inglaterra y pertenece al Manchester City – Vigente ganadora del premio The Best 2020

Magdalena Eriksson de Suecia y pertenece al Chelsea

Caroline Graham de Noruega y pertenece al Barcelona

Pernille Harder de Dinamarca y pertenece al Chelsea

Jennifer Hermoso de España y pertenece al Barcelona

Ji Soyun de Corea del Sur y pertenece al Chelsea

Sam Kerr de Australia y pertenece al Chelsea

Vivianne Miedema de Países Bajos y pertenece al Arsenal

Alexia Putellas de España y pertenece al Barcelona

Christine Sinclair de Canadá y pertenece al Portland Thorns

Ellen White de Inglaterra y pertenece al Manchester City

Premio The Best al Mejor jugador de futbol

Karim Benzema de Francia y pertenece al Real Madrid

Kevin De Bruyne de Bélgica y pertenece al Manchester City

Cristiano Ronaldo de Portugal y pertenece al Manchester United

Erling Haaland de Noruega y pertenece al Borussia Dortmund

Jorginho de Italia y pertenece al Chelsea

N’Golo Kanté de Francia y pertenece al Chelsea

Robert Lewandowski de Polonia y pertenece al Bayern Munich – vigente ganador premio The Best 2020

Kylian Mbappé de Francia y pertenece al PSG

Lionel Messi de Argentina y pertenece al PSG

Neymar de Brasil y pertenece al PSG

Mohamed Salah de Egipto y pertenece al Liverpool

The best al mejor entrenador de futbol femenil

Lluís Cortés de España y dirigía al Barcelona

Peter Gerhardsson de Suecia y dirige a la Selección de Suecia femenil

Emma Hayes de Inglaterra y dirige al Chelsea – vigente ganadora del premio The Best 2020

Beverly Priestman de Inglaterra y dirige a la Selección de Canadá femenil

Sarina Wiegman de Países Bajos y dirige a la Selección de Inglaterra femenil

Mejor entrenador de futbol varonil

Antonio Conte de Italia y dirige al Tottenham

Hansi Flick de Alemania y dirige a la Selección de Alemania

Pep Guardiola de España y dirige al Manchester City

Roberto Mancini de Italia y dirige a la Selección de Italia

Lionel Sebastián Scaloni de Argentina y dirige a la Selección de Argentina

Diego Simeone de Argentina y dirige al Atlético de Madrid

Thomas Tuchel de Alemania y dirige al Chelsea

Premio The Best mejor portera

Ann-Katrin Berger de Alemania y pertenece al Chelsea

Christiane Endler de Chile y pertenece al Olympique de Lyon

Stephanie Lynn Marie Labbé de Canadá y pertenece al PSG

Hedvig Lindahl de Suecia y pertenece al Atlético de Madrid

Alyssa Naeher de Estados Unidos y pertenece al Chicago Red Stars

Mejor portero