¡Buenas noticias! Los Buffalo Bills actualizaron la información sobre el estado de salud de Damar Hamlin, quien sufrió un paro cardíaco en pleno partido contra los Cincinnati Bengals en el último Monday Night Football de la temporada regular en la NFL.

Fueron momentos terribles en la cancha y horas muy largas esperando que no sucediera lo peor. Las noticias sobre su estado llegaban a cuenta gotas y no había quien no esperara escuchar algún informe donde se diera a conocer algo positivo.

Foto: Getty

Damar Hamlin presenta una notable mejoría

Afortundamente eso ya sucedió. Como te decíamos, los Buffalo Bills publicaron un breve mensaje la mañana de este 5 de enero donde comparten buenas noticias sobre Damar Hamlin.

De acuerdo con el personal médico que atiende al jugador No. 3 en el University of Cincinnati Medical Center, Damar presentó una notable mejoría en las últimas 24 horas.

Foto: Getty

Sin daño neurológico y con sus pulmones sanando

Señalan, además, que Hamlin no parece mostrar daño neurológico alguno luego del paro cardíaco sufrido ante los Bengals el pasado 2 de enero. “Aunque sigue en estado crítico, parece estar neurológicamente intacto. Sus pulmones siguen sanando y progresa de forma constante“.

Ojalá que muy pronto den a conocer que Damar Hamlin ya está al cien por ciento. Más allá de la emoción por los venideros playoffs y los colores de cada equipo, en este momento la afición al futbol americano está completamente unida para mandarle su apoyo al jugador de los Bills.

Ya está despierto y acompañado por su familia

Además del informe oficial de los Bills, familiares y personas cercanas al jugador dieron a conocer que, de hecho, ya está despierto. “Nuestro muchacho ya está mejor, despierto y mostrando más signos de mejora. Gracias Dios”.

“Damar Hamlin está despierto y ha estado de la mano de su familia en el hospital, le dice su agente a CNN”, publicó un corresponsal de dicho medio.

Foto: Getty

¡Venga, Damar! Estarás de vuelta muy pronto.