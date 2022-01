Djokovic gana juicio en Australia, autoridades deberán restablecer visa del tenista

El caso del tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, dio un giro inesperado y luego de que muchos lo consideraban con un pie fuera del Australian Open, pues ahora resulta que sí podría participar. Aunque la justicia del país oceánico todavía no ha dicho la última palabra.

Esta mañana amanecemos con un sorpresivo fallo en el caso de Djokovic: el juez Anthony Kelly, del Tribunal Federal de Melbourne, ordenó dejarlo en libertad (bueno, aunque nunca ha estado preso… pero sí en confinamiento) y echar marcha atrás a la revocación de la visa del tenista serbio.

Además de lo anterior, el juez dictaminó que las autoridades de Australia deberán cubrir el total de los costes legales del tenista. La decisión del juez no sólo representarían un revés a las normas de Salud de Australia, sino también la posibilidad de que Djokovic participe en el Australian Open.

Recordemos que la semana pasada Djokovic fue retenido por las autoridades, luego de considerar que no cumplía los requisitos para hacer válida la exención contra la vacuna COVID-19 que presentó al arribar a Australia.

Según los últimos reportes, el error no habría sido del tenista, sino de la Federación Australiana de Tenis, la cual garantizó a los participantes del Australian Open que no los vacunados no tendrían broncas para ingresar al país: podrían hacerlo con una exención médica y comprobando que habían tenido COVID-19 en los últimos seis meses. Sin embargo, desde noviembre del año pasado el gobierno de Australia ya no hace válida dicha opción.

Djokovik todavía podría ser deportado

Pese a la decisión del juez, el tenista serbio todavía no tiene garantizada su permanencia en Australia. De acuerdo con El País, los servicios de migración pueden volver a cancelar la visa de Djokovic. Esta acción podría ejecutarse mañana, martes 11, según advirtió el ministro de Inmigración, Alex Hawke.

Así que todavía es incierto el destino del tenista. Mientras que medios australianos casi dan por hecho que el fallo del juez será definitivo, ya que cualquier acción del gobierno sería mal visto y eso no es nada bueno en año de reelección… en Serbia aseguran que Djokovic será deportado.

“La última información es que quieren detenerlo”, declaró Djordje Djokovic, hermano del tenista, mientas que el padre de éste, Srdjan Djokovic, ha declarado que el gobierno de Australia, en efecto, ha decidido la deportación de su hijo.