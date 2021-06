¡Remontada! Novak Djokovic se coronó en Roland Garros y ya tiene 19 títulos de Grand Slam

Final no apta para cardiacos: El serbio Novak Djokovic se levantó de estar dos sets abajo y venció 6-7, (6-8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 a Stefanos Tsitsipas en la Final de Roland Garros. Este es su segundo título en el torneo francés y el número 19 de su carrera en Grand Slams.

Los intentos de la nueva generación por alcanzar al Big 3 (Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer) se mantienen poco efectivos. Una vez más, el aspecto mental jugó en contra del griego, que estuvo cerca del trofeo y se quedó en el ya merito.

El primer set se tornó cardiaco al grado de llegar al tie break. Cuando parecía que Djokovic había encontrado una forma de recuperar terreno, Tsitsipas lució mejor e hizo lo necesario para ponerse en ventaja.

Esto le inyectó una dosis de asertividad, que incomodó al juego de Nole para llevarse el segundo episodio. Sin embargo, la historia cambió en el tercero: el griego se desmoronó poco a poco, hasta que las distancias se acortaron y el partido se extendió al quinto set, algo que no sucedía desde 2004.

La victoria de Novak Djokovic en Roland Garros, también lo acerca a sus dos competidores más fuertes: Nadal y Federer presumen 20 títulos de Grand Slam cada uno, por lo que Wimbledon marcará un parteaguas importante en estas rivalidades.

Aunque podríamos resumir el juego en que Novak Djokovic conquistó Roland Garros con base en la resiliencia, la potencia y el talento que ya conocemos. Sin embargo, el serbio sacó provecho de su efectivo drop shot, que lo sacó de varios apuros y puso en jaque los recorridos de Tsitsipas.

