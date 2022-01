Que siempre sí: Novak Djokovic se perdería Roland Garros por no estar vacunado contra el COVID

Tal parece que Novak Djokovic solo cerró un capítulo de su larga novela para abrir otro, pues su negativa a vacunarse contra el COVID-19 podría influir su futuro en el tenis. Cada vez son más los países que exigen el esquema completo como protocolo sanitario y esto complica al número uno del mundo en torneos como el Australian Open y Roland Garros.

El serbio se perderá el primer Grand Slam del año y fue deportado de Australia al no cumplir con las reglas. Sin embargo, por unos días parecía que Francia sería su gran esperanza para los próximos meses. Apenas el 7 de enero, la ministra de deportes Roxana Maracineanu explicó la razón.

En ese momento las reglas eran diferentes para los atletas que llegaban a Francia a competir, sin radicar en este país. Por ejemplo, los futbolistas de la Ligue 1 sí requerían la vacunación completa porque viven en territorio francés. Otros deportistas como Djokovic que solo viajan para Roland Garros no tendrían las mismas exigencias. Esto ya no es así y te contamos qué cambió y cómo ‘afecta’ a ‘Nole’:

El motivo por el que Novak Djokovic ya no podría jugar Roland Garros

Las restricciones por COVID-19 cambian constantemente en todo el mundo y Francia dio una nueva sorpresa sobre la vacunación completa en voz de la misma Maracineanu: “Será obligatorio para entrar en los espacios ya sometidos al pasaporte sanitario (estadios, teatros o salones) para el conjunto de los espectadores, de los practicantes, de los profesionales, franceses o extranjeros“, explicó en Twitter.

Le pass vaccinal a été adopté. Dès que la loi sera promulguée, il deviendra obligatoire pour entrer dans les ERP déjà soumis au pass sanitaire (stade, théâtre ou salon) pour l’ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers 1/2 — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) January 16, 2022

Esto quiere decir que Djokovic y todos los involucrados en el Roland Garros requieren al menos dos dosis de vacuna contra el coronavirus (otros países incluso ya piden el refuerzo). Sin importar si se trata de los jugadores, de los organizadores o del staff, el objetivo es promover la vacunación a nivel internacional.

Los cuestionamientos al resto de los tenistas de la ATP no se hicieron esperar y Alexander Zverev ya dio su punto de vista tras debutar en el Australian Open. El medallista olímpico había respaldado a Djokovic, por lo que aplaudió que este tipo de información se comunique con anticipación de cara a Roland Garros para evitar confusiones como ocurrió en Australia.

“Al menos ellos están siendo claros. Sabemos esto ya de antemano, que no habrá exenciones y que no se permitirá a los no vacunados jugar en Roland Garros. Cada país es libre de decidir por él mismo. Es fantástico desde luego que al menos los franceses estén siendo claros desde el principio. De esta manera se podrán evitar errores que aquí se han producido“, destacó el alemán.