Que se agarren Argentina, Polonia y Arabia Saudita, porque México ya tiene la armadura lista para enfrentarlos en Qatar 2022. Ok, exageramos en eso de que deben agarrarse, pero en lo otro no. Finalmente fue presentado el nuevo jersey de la Selección Mexicana y sí, el verde está de vuelta.

Foto: Getty

Adidas y la Federación Mexicana de Futbol organizaron un evento este 8 de julio para dar a conocer la camiseta con la que ‘El Tri’ disputará el próximo Mundial. Diferentes filtraciones se dieron en días previos, pero por acá está ya la buena.

México usó el no tan apreciado jersey negro en los últimos años luego del Mundial de Rusia 2018. Y mira tú, aunque no fue del gusto de todos, a la Selección Mexicana no le fue taaaaaan mal en los partidos en los que lo portó (por acá te dejamos el balance para que sepas de lo que hablamos).

Así es el nuevo jersey que México usará en Qatar 2022

Pero en fin, por ahora eso ya quedó atrás y el nuevo jersey de México para el Mundial de Qatar será del color que siempre debería de ser el principal en una camiseta de la Selección Mexicana: el verde.

El diseño del nuevo jersey esta inspirado en el Quetzal, un ave bellísima de nuestro país que ha sido inmortalizada de numerosas formas. El distintivo plumaje de dicha ave luce en la parte superior de la nueva camiseta.

Sólo nos resta preguntarte, ¿te gustó el nuevo jersey de la Selección Mexicana? O bien, échanos tu voto por acá abajo para conocer cuál ha sido la camiseta más rifada de México en un Mundial.