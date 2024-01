Lo que necesitas saber: Nyck de Vries compite en Fórmula E con la escudería Mahindra Racing

La temporada 2024 de Fórmula E cuenta con el regreso de quien tal vez haya sido la máxima figura de este serial, se trata de Nyck de Vries, campeón de la temporada 2020-21 y que después dio el salto a Fórmula 1 como sustituto emergente de Alex Albon en la escudería Williams, lo que después le valió un contrato en 2023 con AlphaTauri, su peor error.

De Vries eligió a la escudería italiana, de la cual fue despedido a media temporada tras un rendimiento decepcionante, sin puntos. Después de 10 carreras, el neerlandés fue despedido y su lugar fue ocupado por Daniel Ricciardo y Liam Lawson, quienes sí sumaron puntos y todo parece indicar que no habrán más oportunidades para volver al Gran Circo.

Nyck de Vries se quedó sin equipo en F1 / Getty Images

Nyck de Vries, sin rencor con Helmut Marko

Casi medio año después, De Vries compartió que su despido no le generó sorpresa y que no le guarda rencor a sus sucesores, Ricciardo y Liam, “tampoco le guardo ningún rencor a Helmut Marko”, quien fue el encargado tanto de contratarlo como de cortarlo.

“En retrospectiva, pienso que podría haberlo hecho mejor”, dijo Nyck de Vries a De Telegraf, con el que se sincenró y consideró que el hecho de haber estado tan poco tiempo en Fórmula 1 es aún una decepción, luego de haber soñado con un lugar por tanto tiempo.

De Vries tuvo opciones de firmar contrato con otras escuderías en ese mismo 2023, entre ellas Alpine y Williams, que le tuvo paciencia al estadounidense Logan Sargeant y a pesar de que sólo sumó un punto en 2023, le renovó contrato para 2024. Williams tal vez pudo ser la mejor opción para Nyck, tomando en cuenta que con esta escudería debutó en Monza y obtuvo dos puntos.

Nyck de Vries en AlphaTauri / Foto: Getty

“Al final, creo que no estaba en mi lugar en ese momento, simplemente no estaba funcionando. La Fórmula 1 es algo con lo que he soñado durante tanto tiempo y luego se termina tan pronto. Es una gran decepción, pero es parte de la vida y también un poco parte del deporte”, mencionó.

De regreso a Fórmula E

Nick De Vries volvió a Fórmula E dos años después, luego de haber finalizado en el noveno sitio con el equipo Mercedes, con el que ganó dos carreras en 2022. Ahora volverá con el equipo Mahindra Racing para reactivar su carrera como piloto, convencido que en el automovilismo no todo es Fórmula 1, aunque para muchos es lo mejor, incluso para él, después de haberse coronado en 2019 en Fórmula 2.

Nyck de Vries en Fórmula E

“Cuando creces como piloto joven, la Fórmula 1 es tu único objetivo. La joya de la corona de nuestro deporte, pero he aprendido y me he dado cuenta de que hay más que eso. Personalmente, disfruto de la Fórmula E y del WEC, así que ahora tengo muchas ganas de repetirlo. El automovilismo es más que la Fórmula 1, aunque entiendo que el gran público pueda verlo de otra manera”.

Nick De Vries no tiene buenos recuerdos en México, pues abandonó en el E-Prix del 2019. En 2020 la Fórmula E se movió a Puebla donde se realizaron dos carreras y en la primera terminó noveno, mientras que en el segundo abandonó. En 2022 obtuvo su mejor resultado, cuando terminó en el sexto lugar.

