Oleksandr Zinchenko cuenta cómo vive la invasión a Ucrania a la distancia: “No dejo de llorar”

El conflicto entre Ucrania y Rusia sigue adelante, sobre todo con la invasión de las tropas rusas que bombardean y atacan sin importar si enfrente hay soldados o civiles. Sin embargo, las repercusiones también se ven a la distancia y en aspectos como el deporte. El futbolista Oleksandr Zinchenko ha recibido muestras de cariño en la cancha y a la distancia, apoya a los suyos de diferentes maneras.

Pero la realidad es que la incertidumbre y el miedo que siente el elemento del Manchester City son más grandes que cualquier otra emoción. Con amigos y familia que no han podido salir de Ucrania, tiene que dejar a un lado los sentimientos para seguir en la cancha y en medio de todas esas dificultades, se dio tiempo de platicar con la BBC para contar cómo han sido sus últimos días.

Consciente de que sus compatriotas tienen que quedarse en casa a incorporarse al ejército y defenderse con armas, Zinchenko asegura que su único motivo para quedarse en Inglaterra es precisamente su familia. Tanto su esposa como su hija lo acompañan en su aventura con los Citizens; no obstante, señaló que está seguro de que su gente prefiere luchar y morir en la guerra, a huir del país.

“Mi esposa me despertó a medianoche llorando y me mostró los vídeos, las fotos… Estaba en ‘shock’. No dejo de llorar. Incluso cuando voy conduciendo a la ciudad deportiva, donde sea, me pongo a llorar. No puedo parar de imaginar cómo estará el lugar donde nací y crecí y pensar que estará todo desierto.

“Si no fuera por mi hija y por mi familia, estaría allí. Conozco a mi gente y todos piensan lo mismo. Estoy orgulloso de ser ucraniano y lo estaré siempre. Les conozco bien, prefieren morir y morirán. No se van a rendir“, declaró Zinchenko.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sopitas Deportes (@sopitasdeportes)

Zinchenko busca difundir la verdad sobre el conflicto y la invasión rusa

A pesar de que se encuentra en otro país, Zinchenko sigue de cerca lo que sucede en Ucrania… y también en Rusia. El mediocampista explicó que la propaganda busca dejar mal parados a los ucranianos, pues hay miles de rusos que están en contra de la guerra.

Muchos de ellos son deportistas y también sufren consecuencias como competir sin su bandera o incluso son excluidos por completo. Ese es el caso de Nikita Mazepin, piloto de Fórmula 1 que fue apartado de Haas. Por su parte, Andrey Rublev pidió parar la guerra y por ahora se mantiene como tenista neutral en los torneos.

“Mi misión es mostrarle al resto del mundo lo que está sucediendo en Ucrania, que vean la verdad. Hablé con mucha gente que está de nuestro lado y dicen que la forma en que nos muestra la televisión rusa es ridícula. Te puedo mostrar cada ciudad de mi país y están destruidas. La gente tiene hambre, solo están sobreviviendo mientras duermen en el piso y en búnkers.

“Hace unos días estuve pensando sobre esta entrevista, sobre si debía o no hacerla. Pero solo quiero mandar un mensaje para que esto no sea ignorado. Necesitamos detener esta guerra“, sentenció Zinchenko.