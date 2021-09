Oswaldo Sánchez sobre el golazo de Maxi en Alemania 2006: “A veces me despierto llorando”

El mundial de Alemania 2006 dejó un mal sabor de boca para la Selección Mexicana, después de que un año antes desplegara el mejor futbol de los últimos años en la Copa Confederaciones. Durante la Copa del Mundo, sin embargo, perdió la oportunidad de avanzar como líder del grupo y evitar a Argentina en los Octavos de Final.

Sin embargo, el Tri le plantó cara a la albiceleste y llevó el juego hasta los tiempos extra, instancia en la que Maxi Rodríguez hizo el gol de su vida y le dio el pase al cuadro sudamericano con un disparo que aún vive en la memoria del arquero Oswaldo Sánchez, quien reconoció que aún le duele aquel gol.

Aquel golazo privó al Tri de avanzar al quinto partido, en Cuartos de Final, instancia en la que habría enfrentado al anfitrión, Alemania, bajo el mando de Ricardo Antonio La Volpe, que un año antes había sorprendido a los teutones en la Confederaciones.

“Yo había sacado pelotas más difíciles que esas. Sí, me sigue doliendo, de repente sueño y me despierto llorando”, explicó en entrevista con Adela Micha.

¿Por qué Oswaldo Sánchez no pudo atajar el tiro de Maxi?

Oswaldo vivía el mejor momento de su carrera y consideró que le faltó dar un paso hacia atrás para atajar el disparo de Maxi, sin embargo, explicó que Gonzalo Pineda, en su intento por evitar el disparo, obstaculizó la visión, de modo que el arquero vio el balón cuando éste ya iba a la portería.

“Para el portero es muy difícil reaccionar y cuando tú no ves salir la pelota desde que es pateada es más difícil y eso sucedió. Gonzalo se puso en la trayectoria del balón y pierdo esa milésima de segundo; la veo hasta que pasa por un costado de Gonzalo y ya no puedo dar ese paso que me hubiera dado la posibilidad de sacar esa pelota“, indicó el ahora analista de TUDN.

Argentina avanzó a los Cuartos de Final con todo y Messi, quien jugaba como suplente en su primer Mundial. La albiceleste cayó en aquel partido contra Alemania en tanda de penales tras la atajadas de Jens Lehamn y el famoso papelito con la información de cómo pateaba cada jugador sudamericano.