Anthony Gordon, a quien Javier Aguirre le dijo 'f*ck you', confesó que el partido entre México vs Inglaterra del Mundial 2026 ha sido, hasta ahora, la mejor experiencia de toda su vida.

Lo que necesitas saber: Inglaterra eliminó a México del Mundial en los octavos de final con marcador de 3-2.

Anthony Gordon, a quien Javier Aguirre le dijo ‘f*ck you’, confesó que el partido entre México vs Inglaterra del Mundial 2026 ha sido, hasta ahora, la mejor experiencia de toda su vida. Y no podía ser de otra manera; lo que se vivió aquella noche fue simplemente inolvidable.

Inglaterra sentía que el triunfo se le podía escapar de las manos en los últimos segundos y México peleaba por conseguir un empate que mantuviera vivo el sueño de llegar a los cuartos de final.

No por nada, es el partido más recordado por el 99.9% de los aficionados ingleses; fue una victoria heroica. Bien lo dijo Juan Gabriel: ‘una noche que nunca olvidarás’.

Eso sí, Gordon aceptó que jugarle a Argentina de la misma forma que lo hicieron con México no les funcionó para absolutamente nada.

México vs Inglaterra / Foto: Mexsport

Inglaterra luchó con uñas y dientes contra México

“El partido contra México, fue, sin duda, la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Pero creo que eso probablemente nos preparó el terreno de alguna manera. La tarjeta roja nos hizo mostrar una faceta diferente de nosotros. Ya no éramos el equipo que quería jugar, necesitábamos luchar con uñas y dientes para conseguir la victoria“.

México vs Inglaterra / Mexsport

México sí fue lo peor que le pasó a Inglaterra en el Mundial

¿Recuerdan la crítica que Michael Owen le hizo a la Selección Inglesa? Esa en la que dijo que México fue lo peor que le pasó a Inglaterra en el Mundial, porque esa victoria les dio la falsa idea de que cuidar el resultado era la clave para ganar el resto de sus partidos, incluido el de la semifinal contra Argentina.

“Luego eso, posiblemente, se convirtió en nuestra forma de jugar en los siguientes dos partidos y, en definitiva, no nos funcionó en la semifinal. Pero no hay garantías de que, si hubiéramos mantenido la defensa de cuatro, no hubiéramos perdido ese partido“.

Y bueno, Gordon confirmó aquella teoría; aceptó que se convirtió en su forma de juego, pero que no funcionó contra Argentina. Aunque tampoco tienen la seguridad de que otro planteamiento les hubiera dado la victoria.

“Creo que es difícil responder porque esa misma mentalidad fue la razón por la que avanzamos en las dos rondas previas. Uno prácticamente continúa haciendo cosas que han funcionado y es difícil en la vida cambiar algo que funciona porque ¿para qué hacerlo si sabes que algo funciona?“

Lautaro Martínez marcó con la asistencia de Messi / Mexsport

No queremos echarle limón a su eliminación, pero seguramente con más goles, habrían amarrado esa victoria sin necesidad de conceder el empate y perder en los últimos minutos.

En fin, pasarán los días, años y más Mundiales, pero ingleses y mexicanos seguirán recordando aquel partido; unos lo harán con la felicidad de haberse mantenido en la competencia y otros (nosotros), con el dolor de haber quedado fuera.