Cadillac anunció la contratación de tres ingenieros con décadas de experiencia en Fórmula 1 para mejorar el auto de Checo Pérez para la temporada 2027, enfocándose en la aerodinámica.

Lo que necesitas saber: Los tres se integrarán a Cadillac en los próximos meses para el diseño y análisis del nuevo auto de Checo Pérez, con un mayor enfoque en la aerodinámica

Muchachos, ya nos volvimos a ilusionar. Checo Pérez seguro tendrá un mucho mejor auto para 2027, pues Cadillac fichó a tres ingenieros con grandes trayectorias en equipos campeones del mundo.

Empezando por Red Bull, ya que Checo Pérez se reencontrará con Craig Skinner, además de contar con Eric Blandin y Tim Lean. La idea es que los tres se unan al equipo para diseñar un mejor auto, enfocándose en la aerodinámica, punto débil que el propio piloto mexicano ha señalado antes.

Checo Pérez y Valtteri Bottas / Foto: @Cadillac_F1 (X)

Cadillac anuncia la incorporación de tres nuevos ingenieros para 2027

“Estos nombramientos representan un paso fundamental en la evolución técnica del equipo. La incorporación de líderes experimentados en desarrollo, aerodinámica y modelado nos ayudará a crear una organización técnica más sólida y a mejorar el rendimiento en pista. Craig, Eric y Tim aportan a Cadillac F1 su experiencia en carreras y campeonatos en áreas clave para nuestro desarrollo a largo plazo”, declaró Marcin Budkowski, director del equipo.

La fecha exacta para incorporarse al equipo todavía no está fijada, pero se irán integrando al trabajo en los próximos meses. Lo que es un hecho es que Cadillac iniciará la temporada 2027 ya con el aporte de cada uno en su nuevo auto.

Anuncio de Cadillac de los nuevos ingenieros / @Cadillac_F1 (X)

¿Quiénes son los nuevos ingenieros de Cadillac?

Pero conozcámoslos uno por uno. Como mencionamos, Checo Pérez se reencuentra con Craig Skinner, quien pasó 20 años en Red Bull, pero los otros dos también son material de equipos campeones del mundo.

Craig Skinner: Fue diseñador jefe en su paso por Red Bull y ahora será Ingeniero Jefe de Desarrollo, brindando orientación técnica en el proceso de desarrollo del próximo auto de Cadillac.

Fue diseñador jefe en su paso por Red Bull y ahora será Ingeniero Jefe de Desarrollo, brindando orientación técnica en el proceso de desarrollo del próximo auto de Cadillac. Eric Blandin: Fue Jefe de Aerodinámica en Mercedes y Subdirector Técnico en Aston Martin. Ahora se encargará de encabezar al grupo de aerodinámica en Cadillac.

Fue Jefe de Aerodinámica en Mercedes y Subdirector Técnico en Aston Martin. Ahora se encargará de encabezar al grupo de aerodinámica en Cadillac. Tim Lean: Se rifó con McLaren 10 años y en Red Bull otros seis, para luego ser el principal aerodinamista de Ferrari; en Cadillac dirigirá el área de modelado y simulación.

Foto: @Cadillac_F1 (X)

Así que ahí los tienes; tres nombres de peso en la Fórmula 1 que pueden llevar a Checo Pérez a otro nivel para la temporada 2027. Este año la expectativa es que el mexicano consiga sus primeros puntos con el equipo, pero en el siguiente las aspiraciones podrían ser todavía mayores.