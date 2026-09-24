Esta semana, Sony presentó una nueva patente para un control de PlayStation que acepte pagos y Microsoft busca meter anuncios dentro de los juegos de Xbox.

Lo que necesitas saber: De momento, ambas ideas solo son patentes y no necesariamente significa que los productos saldrán al mercado.

Este mes lo vamos cerrando con dos noticias que implican cambios importantes en la industria de videojuegos… pues mientras PlayStation presentó una nueva patente para un control que acepte pagos, Xbox busca meter anuncios dentro de los videojuegos.

Imagen ilustrativa de videojuegos // Foto: Pexels.

Las nuevas patentes de Xbox y Sony: ¿El futuro de los videojuegos?

Así como lo leíste. Esta semana, los gamers nos llevamos no una, sino dos sorpresas que podrían cambiar la industria tal cual la conocemos, pues se trata de dos nuevas patentes: una de Xbox y otra de PlayStation.

Xbox patenta un sistema para meter anuncios a cambio de tiempo de juego

Vamos primero con la que más indignación ha causado. Resulta que Microsoft registró una patente para implementar anuncios dentro de los videojuegos llamada “Gestión contextualmente consciente del acceso a aplicaciones de software interactivo”.

La idea es que, al iniciar una partida, se recibirá “crédito publicitario” que funcionará para jugar un tiempo determinado sin interrupciones. Una vez terminado, comenzará a reproducirse anuncios en plena partida.

Según se informó, la idea es que el sistema busque los momentos más “adecuados” para mostrar los anuncios. Por ejemplo, después de combates contra jefes finales (acá una lista de los más difíciles) o cinemáticas.

De momento, esto solo es una patente y Microsoft ni siquiera se ha pronunciado al respecto. Aunque no se descarta la posibilidad de que se una a la lista de cambios que llegan a Xbox (como el tiempo ilimitado en Cloud Gaming).

Sony busca patentar control de PlayStation que acepte pagos

Y parece que la idea de sacarle el mayor provecho a sus productos —y de paso dinero a los jugadores— no es exclusiva de Xbox, pues Sony busca patentar un control de PlayStation que acepte pagos por NFC… algo así como una terminal.

Así como lo leíste. Un nuevo cambio podría estar por llegar a las próximas generaciones de PlayStation (como el fin de los discos), pues andan viendo la opción de crear un control de juego con opción a pago por contacto con tarjeta o el teléfono.

Su función será simple. El control enviará a la consola la información asociada al usuario, como tarjetas de crédito o cuentas bancarias, para realizar las compras en línea.

Imagen ilustrativa de nuevos controles de PlayStation // X:@bpthaber

Eso sí, recordemos que de momento, ambas ideas solo son patentes y no necesariamente significa que los productos saldrán al mercado. Aunque sin duda están dando que hablar. ¿Qué te parecen?