Isaac del Toro participará en la ruta élite masculina del Campeonato Mundial de Ciclismo Canadá 2026 el domingo 26 de septiembre.

Lo que necesitas saber: Isaac del Toro ganó el Gran Premio Ciclista de Montreal.

¿Ya vieron que Isaac del Toro se anda rifando en el Campeonato Mundial de Ciclismo? En la prueba contrarreloj se quedó en sexto lugar y le toca cerrar su participación el domingo 26 de septiembre. Si todo sale bien, podríamos verlo en la cima del podio.

La buena noticia es que no será necesario madrugar tanto para verlo, ya que el campeonato se corre en Canadá y la diferencia horaria con México no es mucha. Así que acá les dejamos fecha, horario y transmisión para seguir a nuestro ‘Torito’.

Te queremos mucho Isaac del Toro (No importa cuando lo leean) / Imagen X

Fecha y horario para ver a Isaac del Toro en el Campeonato Mundial de Ciclismo

Vamos a lo importante. Isaac del Toro participará en la ruta élite masculina del Campeonato Mundial de Ciclismo Canadá 2026 el domingo 26 de septiembre a las 7:00 hrs. Es temprano, pero no taaan temprano, no se quejen.

Competencia Fecha y hora Prueba Transmisión Campeonato Mundial de Ciclismo Domingo 26 de septiembre

7:00 hrs Ruta élite masculina ESPN

Disney+

La transmisión va por la señal de ESPN en televisión de paga y vía streaming por Disney+. En caso de que les gane el sueño y se pierdan la carrera, acá les vamos a tener el resultado, las reacciones de ‘Torito’ y lo más importante de su participación.

Fotografía @TeamEmiratesUAE vía X

Isaac del Toro y el resto de participantes tendrán que recorrer una distancia de 273,7 kilómetros. La línea de salida se ubica en la zona de Brossard y la meta en Montreal. Digamos que el recorrido es muy similar al que hicieron en el Gran Premio Ciclista de Montreal, ese mismo que Isaac ganó hace pocos días.

Esperemos que el domingo podamos celebrar otra victoria más para Isaac del Toro.