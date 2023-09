Lo que necesitas saber: El mercado de fichajes de verano rompió récord de gastos en llegadas de jugadores

¿Crisis económica? El futbol en Europa -y Medio Oriente- se ríe de eso, porque en el deporte más popular del mundo parece que hay dinero para dar y prestar gacho en fichajes, eso según la FIFA.

Se cerró oficialmente el mercado de traspasos en el futbol y no fue algo que pasó desapercibido, porque principalmente, Arabia Saudita se llevó los reflectores con la millonada que invirtió en su liga.

Peeeeeeeeeeero, les tenemos una noticia y -SPOILER ALERT- a pesar de que gastaron mucho, no fue el país que mas dinero invirtió. Un país en Europa se lo llevó de calle en un informe lanzado por FIFA.

El nuevo portero del Manchester United – Foto: X (@ManUtd)

Los récords que se rompieron en el mercado de fichajes

Del 1 de junio al 1 de septiembre, se alcanzaron cifras récords en el mundo de los fichajes. Se gastaron en total 7 mil 360 millones de dólares, en todo el universo de la FIFA.

O sea, se gastó 47.2% más que el año pasado… una salvajada, considerando que muchos clubes no están tan bien económicamente hablando o hay ligas que no gastaron prácticamente nada.

¿Más récords rotos? También se realizaron más 10 mil fichajes en el mercado de verano y con estos números, los ganones fueron los agentes de futbolistas, porque recibieron 696.6 millones de dólares en sus honorarios… ¡Se rayaron!

Arabia Saudita tomó por asalto el mercado de fichajes en Europa – Foto: X (@ALAHLI_FCEN)

FIFA menciona a los países que más gastaron

Se podría pensar que Arabia Saudita fue el país que más gastó, porque se llevo a grandes figuras de Europa para Asia, pero hay que tener en cuenta unas cuantas cositas .

Algunas de esas figuras como Benzema, Firminho y N’Golo Kante fueron a coste cero y sí, se les paga mucho dinero, pero eso no entra en el tema de los fichajes para la FIFA.

Y entrando en materia de sueldos, no podemos contar la millonada de sueldo que recibirá Neymar en Arabia, porque es una incógnita si lo recibirá o no, porque eso dependerá de si cumple o no con los años establecidos de contrato.

Neymar deja Paris en su nuevo avión privado rumbo a su nuevo equipo en Arabia Saudita – Foto: Reuters

A lo que nos truje: Inglaterra (Premier League) fue el país que más gastó con unos -fanfarrias- mil 980 millones de dólares en un total de 449 fichajes, mientras que Alemania (Bundesliga) fue el que más recibió en traspasos con mil 110 millones.

Después de la Premier League, según la FIFA, Arabia fue el que más gastó con 875.4 millones, seguido de Francia con 859.7, Alemania con 762.4 y completa el top 5, Italia con 711 millonsotes.

La Premier League, la liga que más gastó, según la FIFA – Foto: Getty

