Han pasado poco más de cuatro meses de aquel penoso incidente entre aficionados de Querétaro y Atlas. En el proceso de estos cuatro meses han caído sanciones, aficionados recuperaron la salud y algunos trabajos quedaron vacantes.

Sanciones para Querétaro de no poder ingresar gente a su estadio y no poder llevar grupos de animación a otros estadios, cosa que ya pasaron por alto con fanáticos de visita en Liga MX.

Foto: Getty Images

Para Atlas, no podrían llevar afición a otros estadios por seis meses, pero como era de esperarse, esa sanción se la pasaron por el arco del triunfo porque en la final de la Liga MX ante Pachuca había muchos fans de los ‘Rojinegros’.

Mientras que algunos directivos de Querétaro quedaron desafiliados de la FMF por cinco años. Uno de ellos fue Adolfo Ríos, quien apeló esta decisión tras considerarla injusta.

El exportero de la Liga MX, fungía como directivo de Querétaro y argumentó que él no fue culpable de la situación de violencia que sucedió en La Corregidora, todo lo contrario, saltó al campo para tratar de frenar los actos.

Foto: Getty Images

Adolfo Ríos y la reducción de la sanción por parte de FMF

Pues la apelación por parte de Adolfo Ríos rindió frutos y la siempre bien ponderada Federación Mexicana de Futbol tomó la resolución de reducirle el castigo.

El castigo fue reducido de cinco a sólo un año para Adolfo Ríos, y esto le ayuda a conseguir nuevamente trabajo dentro de algún equipo de la Liga MX como asesor deportivo.

“Agradezco el esfuerzo que hace la Federación para reducir esta sanción, pero sigo sin compartir una sanción que no me corresponde. Acá hablamos de justicia e injusticia y no puede haber una justicia a medias porque yo sigo cargando con una sanción de la cual no tengo absolutamente nada que ver“, dijo Adolfo Ríos para ESPN.

Peeeeero, Adolfo Ríos no se quedó sólo con esas declaraciones, también en sus redes sociales comentó sobre el tema: “Ciertamente han aligerado mi carga, lo agradezco, pero la justicia sigue ausente, ellos tienen a mi mejor testigo; el Comisario de la FMF, encargado de dar el VoBo en temas de seguridad, por eso; saben que la seguridad no era parte de mis funciones“, agregó.

Foto: Agencia Mexsport