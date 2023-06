Edson Álvarez es uno de los jugadores más multifacéticos de todo Europa, es por eso, que el Ajax lo fichó y gozó de su talento, y algunos clubes del viejo continente lo buscan en un futuro inmediato.

Al finalizar la temporada 2022-2023, Edson Álvarez cumplió cuatro años como jugador del Ajax y los éxitos han acaparado la carrera del futbolista mexicano.

Dos Eredivisies ganadas, una Copa de Países Bajos y una Supercopa, son los trofeos que el ‘Machín’ tiene agregados en su CV para poder llegar a un mejor equipo en el futuro.

Edson Álvarez, uno de los mexicanos campeones en Europa – Foto: Getty Images

Pero, no sólo los trofeos van incluidos en el CV de Edson Álvarez, porque en sus posiciones -mediocampista y defensor central-, le aporta mucho al Ajax y a un futuro club, si se da un fichaje.

La cosa es que, después de estos cuatro años en Amsterdam, Edson Álvarez podría irse del Ajax con un posible destino a Alemania, aunque, se mantiene consciente de que en Países Bajos, sigue en uno de los mejores equipos, en caso de que no salga en el mercado de fichajes.

Edson, uno de los más cumplidores en el Ajax – Foto: Getty Images

Edson Álvarez sobre su futuro en Eredivisie o con algún otro equipo

A sus 25 años, parece que su camino en la Eredivisie y los Países Bajos acabó, por lo menos así lo dijo en una entrevista para Voetbal Primeur, medio de comunicación.

Habló sobre su futuro inmediato en el Ajax y aunque considera que los cuatro años que estuvo con el conjunto neerlandés son suficientes, también piensa en ser moderado con el tema de las transferencias.

“Mi misión aquí está casi completa. Me lo he pasado muy bien aquí en los últimos cuatro años, y el club todavía se siente como en casa. Pero todos también entenderán que yo he logrado mucho aquí“, dijo el ‘Machín’.

“He ganado muchos premios con el Ajax, he podido desarrollarme, como jugador y como persona, y he superado muchos desafíos. Como atleta de alto nivel, se siente bien tomar un nuevo desafío en en algún momento, en un entorno diferente, una competencia diferente“, agregó.

El ‘Machín’ celebrando su gol ante el Vitesse – Foto: Getty Images

Los rumores algo que debe enfrentar con los pies en la tierra

Se dice y se rumora que, Edson Álvarez tendría su futuro en la Bundesliga, específicamente con el Borussia Dortmund y aunque al mexicano le gusta sentirse querido, es moderado porque podría venirse abajo todo, como sucedió con el Chelsea.

“Esa posibilidad está ahí, pero con las oportunidades en el fútbol puede ir en cualquier dirección. Sobre todo con los traspasos, al final solo cuenta la firma“, mencionó.

“Mientras la transferencia no está completa, no tiene mucho sentido especular. Eso también lo viví el año pasado, cuando el Chelsea era muy concreto“, aclaró sobre su futuro Edson Álvarez.

Aunque, también le guarda mucho respeto al Ajax y si se queda, no tendría problema porque sabe la importancia de su actual club: “No voy a mentir que siempre es agradable cuando estás asociado con grandes clubes. Pero, Ajax también es un gran club para mí, así que siempre lo haré con respeto“, finalizó.

Edson Álvarez y su posible futuro fuera del Ajax – Foto: Getty Images