Las palabras de Joan Laporta tras la separación de Messi con el Barcelona

Aunque parece como una película de ciencia ficción, el golpe de realidad llegó desde ayer y sí, Messi no continuará su carrera como jugador del Barcelona -un trago difícil de digerir-, es por eso que el presidente del club, Joan Laporta, salió a dar unas palabras a todo el barcelonismo.

Sin duda alguna, el no tener a Messi en el Barcelona es un golpe que pega hondo en todo el mundo (y si no me creen, vean cómo reaccionó la prensa mundial al anuncio en el siguiente enlace) y aunque algunos fanáticos ya comenzaron a especular sobre todo tipo de temas que podrían terminar en Messi regresando, Laporta pone fin a esas teorías.

“No quiero dar esperanzas“, fue una de las frases que Joan Laporta dio en conferencia de prensa y fue un balde de agua fría para todos los aficionados que aún piensan en la posibilidad -aunque cada vez parece imposible- de que Messi tenga otro año con el Barcelona.

Una nueva era comenzará para el Barcelona, una en la que tendrá que afrontar una temporada sin el máximo goleador en la historia del club y el jugador más importante en el club culé y todo esto a un par de semanas de arrancar oficialmente La Liga.

La rueda de prensa de Joan Laporta

“El Fair Play no nos permite firmar finalmente el contrato que estaba acordado con Leo Messi. El acuerdo con Messi habría puesto en un gran riesgo al club tras la auditoría“, fue la primer respuesta de Joan Laporta sobre la pregunta de la continuidad del astro argentino en su rueda de prensa.

A diferencia de la temporada pasada, en la que Messi mandó el famoso “burofax” en el que pedía salir del Barcelona, esta nueva directiva logró que Lionel quisiera quedarse y se hiciera todo lo posible (salarialmente hablando) para acordar una renovación, pero desafortunadamente no podrá ser así.

“El legado de Messi es excelente. La mejor era de la historia del FC Barcelona. Ahora empieza una nueva era, una después de Leo Messi, tal y como pasó con otros jugadores de la historia del Barça“, un Laporta resignado con el adiós del histórico delantero.

“Yo no voy a generar falsas esperanzas. Él tenía otras opciones y el jugador necesitaba un tiempo para pensar lo que iba a hacer y evaluar la situación. Hemos pasado por diferentes escenarios durante los últimos 2 meses. Primero ofrecimos pagarle los 2 años de salario en 5. Messi siempre estuvo presente en las reuniones“, sentenció.

El límite salarial un tema de relevancia en el Barcelona

“Es una situación de riesgo para el club que necesita tiempo. Lo que es verdad es que con Leo habría sido insostenible. Se cometieron errores en el pasado que han afectado a la situación de ahora. No tenemos margen salarial y que LaLiga no nos permite ampliarlo”, soltándole un dardo a La Liga.

“La base de todo es la administración previa, una herencia nefasta. Es una situación que no podemos cambiar de un día para otro. Hemos buscado nuevas fuentes para tapar los agujeros negros. Hemos tenido que actuar tras las conclusiones de la auditoría“, La Liga no se salvó de sus ataques y la directiva anterior, tampoco.

El Barcelona tendrá que replantearse un futuro sin Lionel Messi y es importante que tanto directiva, como cuerpo técnico y jugadores le den vuelta a la página -aunque sea más fácil decirlo que hacerlo-, pero tienen una temporada a la vuelta de la esquina y todos los ojos sobre ellos.