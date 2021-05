¡Pumas, eliminado! Así se jugará el repechaje del Guardianes 2021

¡Que empiecen los juegos del hambre! Después de 17 jornadas en las que nos chutamos hasta 13 empates sin goles y más de 40 juegos con sólo un gol, al fin se viene la parte emocionante de la Liga MX, con la fase eliminatoria, la cual arranca con la segunda edición del repechaje, fase a la que se metió Chivas gracias a un buen cierre de temporada.

Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey tendrán una semana y media para relajarse o atender sus otros torneos, como la Concachampions, pues calificaron de forma directa a los Cuartos de Final.

¿Cómo se juega el repechaje?

La etapa de recalificación, repechaje, playoff o como gustes llamarlo, se disputa a un solo partido en la cancha de los equipos mejor ubicados en la tabla general y esa es la única ventaja, pues no hay criterios de desempate.

Esto significa que si un partido queda empatado después de 90 minutos, el ganador se definirá en tanda de penales.

Los equipos que ganen en el repechaje pasan a los Cuartos de Final, instancia en la que conocerán a sus rivales de acuerdo con su posición de la tabla general, de modo que el líder Cruz Azul enfrentará al peor ubicado de los clasificados, por ejemplo, si Querétaro (el peor calificado en la repesca) elimina en el repechaje a Santos, entonces jugará los Cuartos de Final contra el líder Cruz Azul.

Así quedó el repechaje

El último invitado al repechaje fue Querétaro y enfrentará a Santos en la cancha del Estadio Corona. El campeón León buscará el boleto a la Liguilla contra Toluca.

Atlas, que eludió la multa más grande por el descenso de a mentiritas, será local para enfrentar a Tigres, que en caso de perder en el Jalisco será el último juego del ‘Tuca’ Ferretti al frente de los felinos.

Pachuca, que estaba prácticamente eliminado hace un par de semanas, no sólo se metió al repechaje, sino que jugará como local contra Chivas sólo por diferencia de un gol, pues empataron en 23 puntos.

Santos vs Querétaro

León vs Toluca

Atlas vs Tigres

Pachuca vs Chivas