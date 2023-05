El repechaje casi tira a los dos máximos candidatos al título de la Liga MX, pero tanto Monterrey como América se mantiene vivos de cara a las semifinales, después de unos Cuartos de Final que dejó algunas sorpresas y uno que otro susto, pero finalmente el torneo le hará justicia al menos a la mitad de los equipos que calificaron directo a la liguilla.

No podemos decir lo mismo del Toluca, que terminó en el cuarto lugar de la tabla general, pero fue despachado por Tigres, el sexto lugar de la tabla, y ahora queda esperar el último partido de los Cuartos de Final, entre Chivas y Atlas, en el estadio Akron, y en caso de un triunfo del Rebaño, tendremos doble clásico, el nacional entre América vs Chivas, y Monterrey vs Tigres.

América calificó a semifinales tras el susto ante San Luis / Mexsport

Así se jugarías las semifinales de la liguilla… por ahora

Por reglamento, una de las semifinales se tiene que jugar en miércoles y sábado, mientras que la otra debe ser jueves y domingo. Monterrey, que terminó como líder del torneo, tiene derecho a elegir y como la mayor parte de sus partidos suele jugarlos en sábado, entonces América tendría que jugar en domingo.

Si gana Chivas ante Atlas habrá clásicos en semifinales

A pesar de contar con tres invitados en semifinales, aún no se arma ningún partido, pero la esperanza de muchos es tener doble clásico. Para que esto sea posible, Chivas tiene que ganar su serie contra Atlas.

Partido Ida Vuelta Monterrey vs Tigres En el Volcán En el BBVA América vs Chivas En el Akron En el Azteca

Tigres eliminó a Toluca / Mexsport

Si gana Atlas… nos quedamos sin clásicos

Si los rojinegros son los que ganan la serie, entonces será el peor calificado de entre los cuatro invitados a semifinales, por lo tanto tiene que jugar contra el líder, que es Monterrey, y por lo tanto, América enfrentaría a Tigres, con el que ha creado una rivalidad… algunos (en TUDN) hasta le dicen el nuevo clásico

Partido Ida Vuelta Monterrey vs Atlas En el Jalisco En el BBVA América vs Tigres En el Volcán En el Azteca