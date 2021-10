¡Adiós Vaquero! Pau Gasol se retira del basquetbol: “Querido baloncesto, gracias por todo”

Este 5 de octubre de 2021 será uno de esos días tristes en la historia del basquetbol profesional. La carrera deportiva de Pau Gasol llega a su fin, después de 23 años derrochando talento en la NBA y en su país natal, España con el Barcelona.

A sus 41 años y junto a sus hermanos, entre ellos Marc Gasol y sus padres, Pau Gasol dio una conferencia de prensa en el Liceu de Barcelona. Anunció que su carrera profesional había terminado y no pudo evitar la emoción al ponerle fin a su exitosa carrera.

“Me retiro del baloncesto profesional. Es una decisión difícil, pero es meditada. Hay que cambiar de marcha y saber disfrutarlo. Quería acabar jugando y disfrutando. No quería acabar con unas muletas y una operación“, fueron las primeras palabras de Pau Gasol sobre su retiro.

“Estoy agradecido por, antes de irme, haber podido ganar una Liga con el equipo en el que empecé a jugar con 18 años“, agregó. El Barcelona lo fichó en el año 2021 para volver al equipo culé que lo vio debutar como profesional en el basquetbol.

Querido baloncesto, gracias por todo. Dear basketball, thank you for everything. Estimat bàsquet, gràcies per tot. ❤️🏀 pic.twitter.com/I6TemPrA5T — Pau Gasol (@paugasol) October 5, 2021

La decisión de Pau Gasol no fue sencilla, pero se había planteado metas que tenía que cumplir antes de su retino. Primero, en 2019 tuvo una operación en el pie, que no lo dejó jugar con Portland, de hecho, dudó si podría volver a jugar tras una segunda operación en ese pie.

Su familia, uno de los pilares más importantes en su carrera profesional y aún le quedaba un deseo por cumplir, el cual, pudo hacerlo antes de oficializar su retiro: “Tenía la ilusión de poder jugar ante mi hija, trabajábamos para eso“.

La carrera de Pau Gasol en la NBA y Selección Española

Para la temporada 2001-2002 de la NBA, Pau Gasol entró al draft de la NBA y fue elegido con el pick. Los Grizzlies de Memphis fue el equipo que se llevó al español a sus filas, ahí comenzó un largo camino que terminaría en una leyenda viva del basquetbol.

De 2001 a 2008 estuvo con los Grizzlies, pero la vida le tendría algo más grande para Gasol. Fue traspasado a los Lakers de Kobe Bryant, en el que consiguió una etapa llena de éxito junto a ‘Black Mamba’, que terminó con dos campeonatos de la NBA.

Seis años estuvo con los Lakers para después ir a los Bulls de Chicago, equipo con el que estuvo por dos años y posteriormente fue a los Spurs de 2016 a 2019. Su carrera en la NBA terminó con los Bucks de Milwaukee en 2019, fue su último equipo en Estados Unidos.

No son pocos los títulos de los que puede presumir Pau Gasol, ya sea con sus equipos y con la Selección de España, en los que podemos contar dos medallas de plata y una de bronce en Juegos Olímpicos, campeón Mundial en 2006 con España. Tres veces campeón del Eurobasket.

Fue novato del año en 2002 con los Grizzlies. El español tiene dos anillos de la NBA, ambos con los Lakers. Tres veces campeón de liga con el Barcelona, una vez campeón de la Copa del Rey y una vez campeón de España júnior, también con el conjunto culé.

Su amistad con Kobe Bryant

Durante su discurso de despedida, no podía olvidar a su gran amigo Kobe Bryant, a quien conoció durante su etapa como Laker. El fallecido basquetbolista fue uno de los compañeros que Pau Gasol jamás olvidará y le dedicó algunas emotivas palabras, así que saquen los pañuelos.

“Quería hacer una mención especial a mi compañero Kobe Bryant, que me gustaría muchísimo que estuviera aquí, pero así es la vida. La vida es muy injusta a veces, echamos mucho de menos tanto a él como a su hija Gigi, pero me enseñó a ser un mejor líder, un mejor competidor. Lo que significaba ser un ganador. Yo siempre lo he considerado como un hermano mayor, así que, gracias Kobe“. No estoy llorando, tú estás llorando.

La amistad de Pau Gasol con Kobe Bryant sigue hasta la fecha, pues el español no se ha olvidado de la familia de Bryant, a la que sigue frecuentando tras el fallecimiento de ‘Black Mamba’ y aquí recordamos algunas visitas a las hijas de Kobe.