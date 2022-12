Hablar de Pelé es recordar innumerables anécdotas que ningún jugador volverá a repetir. Por acá va una más: ¿sabías que O Rei fue expulsado de un partido pero regresó al campo a petición de la gente? Ya sólo eso es sorprendente, pero hay más…. quien terminaría expulsado de aquel encuentro ¡¡fue el árbitro!!

Tenemos que viajar en el tiempo hasta el 17 de julio de 1968 para conocer esta historia. Sucedió en Bogotá, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Aquel día se citaron la Selección Colombia y el Santos de Brasil para un partido amistoso como preparación de los colombianos para los Juegos Olímpicos de México 68.

El ábritro central fue Guillermo ‘El Chato’ Velásquez, quien días antes había viajado a Brasil para un torneo amistoso y ahí conoció el significado de varias groserías en ese país. Recuerda este dato porque es importante.

Foto: Captura al video de AP

La expulsión de Pelé que desató un caos en Colombia

Como te imaginarás, el estadio estaba lleno no sólo por la presencia de la Selección, sino principalmente para ver al ya entonces considerado mejor futbolista del mundo. Pelé y compañía eran ya un equipo legendario y en aquel entonces era un privilegio verlos jugar.

Foto: Getty

Sin embargo, el partido estuvo marcado por la violencia. Desde los primeros minutos hubo agresiones para el silbante por un gol que los jugadores de Santos pedían fuera anulado, agresiones que fueron respondidas por Velázquez. Pero fue al minuto 42 cuando vino el suceso que marcó ese juego.

Tras un remate en tiro de esquina que no terminó en gol, Pelé ya con el calor de lo sucedido antes reclamó una falta. Velásquez no marcó tal cosa y eso enfureció más al Rey. “…lo primero que uno aprende de otro idioma son las groserías. ¡Pelé me las dijo todas, y yo se las entendí!”, relató el árbitro central de ese encuentro al diario El Tiempo.

Foto: Getty

Para entonces aún no existían las tarjetas rojas, así que ‘El Chato’ expulsó al astro brasileño de palabra… ahí comenzó un calvario para él. La afición comenzó a abuchearlo por sacar a Pelé del juego y los jugadores de Santos de Brasil se le fueron encima.

“De una delegación de 28 personas, los únicos que no me pegaron fueron el médico, el periodista y Pelé”, señaló Velásquez.

La Federación decidió expulsar al árbitro para que Pelé volviera al juego

Ante el escenario que se vivía, los directivos de la Federación Colombiana presentes decidieron retirar al silbante del partido para que Pelé pudiera regresar al juego. Sí, expulsaron al árbitro para anular la expulsión de un jugador y que la gente lo siguiera disfrutando en el terreno de juego.

Foto: Getty

El partido terminó 4-2 a favor del Santos tras el regreso de O Rei a la cancha. Caray, hasta un espectador tuvo que entrarle como juez de línea para terminar el partido ya que uno de los abanderados quedó como árbitro central. ¡Y todo por Pelé!

“Lo lamento por el público. Si yo tuviera diez millones de dólares, les devolvía el dinero a estos aficionados. Considero que el árbitro quiso hacerse famoso con la expulsión de Pelé”, declaró un futbolista del Santos al terminar el juego.

Velásquez denunció a los jugadores de Santos que lo golpearon

Por otro lado, Velásquez lo tuvo claro el resto de su vida: “Si se volviera a repetir el partido hoy, volvería a expulsar a Pelé“. Ese día, tras darse un baño y abandonar el El Campín, acudió a una comisaría para denunciar a todos los que lo golpearon.

Foto: Especial (diario El Tiempo)

Pelé y sus compañeros tuvieron que presentarse para ser identificados por el central en la comisaría; al final, el caso se resolvió con una disculpa del Santos y una indemnización de 18 mil pesos colombianos de esa época.

“Contra ti no tengo nada, Pelé, porque acataste la orden de expulsión, pero no puedo dejar mi dignidad de árbitro y de ciudadano por el suelo”, le dijo el ábitro a O Rei en la comisaría al resolverse todo el caos.